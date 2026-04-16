Shakespeare mal anders: Stücke des englischen Dichters werden gemixt und auf einen Campingplatz verlegt. Theater-AG und Schulband des Hofenfels-Gymnasiums zeigen Neues.

„Shake it“ heißt eine Inszenierung, die am Hofenfels-Gymnasium in Zweibrücken an vier Abenden öffentlich aufgeführt wird. Sie ist etwas ganz Besonderes, präsentiert Werke von William Shakespeare, wie man sie gar nicht kennt. Lehrerin Camilla Sternheim, die Leiterin der Theater-AG, erläutert: „Wir haben verschiedene Stücke genommen, ,Macbeth’, ,Was ihr wollt’, ,König Lear’ und ,Richard III.’, sie auf bestimmte Handlungsstränge reduziert und gemischt.“ Deshalb auch der Name „Shake it“. Der Schauplatz der gemixten Handlungen ist ein Campingplatz.

„Wir wollten mit der Vorlage frisch und frech umgehen und haben uns deshalb für einen ungewöhnlichen und modernen Ort entschieden“, sagt Sternheim dazu. Der Text sei in Teilen in der Shakespeare-Sprache, „auch ein paar Sätze auf Englisch haben wir beibehalten. Vieles wurde von uns aber selbst entwickelt und geschrieben“.

Parallel läuft ein Film

Eine weitere Besonderheit: Während der Darbietung, für die das gesamte Schuljahr geprobt worden ist, wird mit einer Videokamera gearbeitet. Eine der Akteurinnen macht Aufnahmen im Stück. Ihre Filme werden zeitgleich auf eine Fläche auf der Bühne projiziert. Das Ganze wird begleitet von Musik, die Kollege Sebastian Voltz eigens komponiert und mit der zehnköpfigen Schulband, die von zwei Lehrern unterstützt wird, eingeübt hat.

An dem etwa 90-minütigen Stück beteiligt sind Sternheim zufolge 25 Jugendliche – darunter neun, die gerade ihr Abitur ablegten –, eine Souffleuse, das Technik-Team mit vier Schülern und zwei Schülerinnen beim Maskenbild. Dafür gab es einen Workshop beim Saarländischen Staatstheater wie Sternheim berichtet.

Termine

Das Theaterstück „Shake it“ wird am Mittwoch und Donnerstag, 22./23. April, sowie am Samstag und Sonntag, 25./26. April, jeweils um 19 Uhr in der Aula des Hofenfels-Gymnasiums aufgeführt. Eintritt 8 Euro, ermäßigt 6 Euro.

