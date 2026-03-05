Nach vorne schauen, das ist die Aufgabe für die SG Zweibrücken, sagt Martin Schwarzwald, Trainer des Tabellenzweiten SG Zweibrücken.

Die Niederlage vom vergangenen Wochenende in Mülheim ist analysiert. Mit der Auswärtspartie am Samstag bei der HSG Kastellaun/Simmern wartet die nächste hohe Hürde auf die Zweibrücker (Anwurf: 20 Uhr). Das Spiel bei der Hunsrücker Spielgemeinschaft ist das Aufeinandertreffen zweier Top-Teams der Liga, die vergangenes Wochenende beide etwas überraschend Punkte haben liegen lassen. „Wir haben das Spiel sofort analysiert, die Stellschrauben gesucht, an denen wir drehen können und müssen. Der Blick geht wieder nach vorne“, sagt SG-Trainer Martin Schwarzwald.

Nicht den Glauben an sich verlieren

Wichtig sei, bestätigt er, dass die Mannschaft nicht den Glauben daran verliere, dass sie Spiele – auch unter schwierigen Voraussetzungen – für sich entscheiden kann. Dieser Glaube zeichnete die Mannschaft in dieser Saison bislang immer wieder aus.

Für einen Trainer sei es wichtig, in einer Runde stabil zu bleiben, sagt Schwarzwald. Das heißt im Erfolgsfall nicht zu euphorisch zu werden, im Falle von Niederlagen optimistisch zu bleiben und diese Stabilität dem Team immer wieder zu vermitteln. „Natürlich waren die Jungs geknickt“, sagt Schwarzwald zur Gefühlslage nach der Partie in Mülheim.

Besonders motivierter Gegner erwartet

Noch viel überraschender als die Zweibrücker Niederlage war die Niederlage der HSG Kastellaun/Simmern bei Schlusslicht Saulheim. Dass die Hunsrücker folglich unbedingt zu Hause etwas gut machen wollen und Zweibrücken auf einen besonders motivierten Gegner trifft, davon sei auszugehen, sagt Schwarzwald. Kastellaun/Simmern ist nach seinem Dafürhalten ohnehin eine der stärksten Mannschaften der Liga. Sie haben zum Beispiel Tabellenführer Vallendar dessen einzige Niederlage beigebracht. Die Qualität der HSG zeigte sich auch im Hinspiel, das Zweibrückern nach einer kämpferisch intensiven Leistung mit 24:21 für sich entschieden hatte. Mit dem zweitligaerfahrenen Kroaten Josip Grbavac hat die Mannschaft einen extrem torgefährlichen Spiellenker, mit Julian Mangold, Nikolas Friedrich und Heinrich Löwen ein wurfgewaltiges Trio, das zu den besten 25 Schützen in der Liga zählt.

Abschiedstour von Martin Leufke

Acht Spiele sind es noch bis zum Saisonfinale und damit noch acht Spiele für Martin Leufke im SG-Trikot. Sein Vertrag läuft aus. Leufke hat Ende vergangenen Jahres seine Arbeitsstelle gewechselt, arbeitet mittlerweile in Karlsruhe und lebt im Saarland. „Er betreibt derzeit einen enorm hohen Aufwand, um trainieren und spielen zu können“, sagt Schwarzwald. Das auf Dauer zu leisten, sei sehr schwierig, so der Coach.