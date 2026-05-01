Die Vizemeisterschaft in der Regionalliga steht fest, Samstagsgegner Saulheim steigt ab: In Rheinhessen geht es vor allem noch um einen würdigen Abschluss in der Fremde.

„Das wäre schon der perfekte Saisonabschluss gewesen“, sagte Martin Schwarzwald, Trainer der SG Zweibrücken, am vergangenen Samstag nach dem grandiosen Heimspielabend gegen Vallendar in der stimmungsvollen Westpfalzhalle. Für einen Spieler war das Zweibrücker Handballfest aber tatsächlich der perfekte Abschluss – und zugleich seiner Zeit in der Rosenstadt.

Er fiebert am Samstag mit, wenn seine Teamkollegen auf dem Feld stehen. „Ich werde der Mannschaft auf jeden Fall die Daumen drücken und Ticker schauen“, verspricht Nico Becker. Der Rechtsaußen der Zweibrücker wird in seiner neuen Heimat Emsdetten in Westfalen sein, so das letzte Auswärtsspiel der Zweibrücker bei der bereits als Absteiger feststehenden SG Saulheim verpassen (Anwurf: 17 Uhr).

Beckers interessante Job-Perspektive in Westfalen

„Für mich war es der perfekte Abschied gegen Vallendar. Ich gehe nicht gerne“, bekennt der 23-Jährige, der sich mit drei tollen Toren vom Zweibrücker Publikum verabschiedete. Aber der Beruf gehe vor, sagt der aus Wiebelskirchen stammende Becker, der in Saarbrücken eine Ausbildung zum Veranstaltungstechniker absolviert hat. Schon bei Ausbildungsbeginn war es sein Wunsch, als Veranstaltungstechniker unterwegs sein zu können. Im In- und Ausland. „Die Möglichkeit bietet mir mein neuer Arbeitgeber. Ich bin europaweit tätig“, freut sich Becker auf spannende Projekte wie große Konzerte in der Halle oder auf Open-Airs, auf große Firmen- und politische Veranstaltungen.

Das Zweibrücker Löwen-Trikot mit der Nummer 17 hängt Becker berufsbedingt also an den Nagel, die Handballschuhe will er anbehalten. Er wolle sich jetzt erst mal im neuen Job einfinden und dann schauen, wie sich Handball damit verbinden lässt. Die Verbindung in die Region bleibt bestehen, die Familie lebt im Saarland. Da werde er, wenn es die Zeit zulässt, immer mal vorbeischauen. Heimatbesuche während der Runde werde er dann auch gerne mit Abstechern zum Handball in Zweibrücken verbinden. „Ich habe mich hier einfach wohlgefühlt“, sagt Becker, der sich mit 67 erzielten Saisontoren verabschiedet.

23-Jähriger bereut Schritt nach Zweibrücken nie

Vor zwei Jahren war Becker, der schon in der Jugend beim SV 64 spielte, nach Zweibrücken zurückgekehrt. Auch dabei hatte sein Beruf eine Rolle gespielt. Denn Becker war eigentlich im Drittliga-Team der HG Saarlouis eingeplant gewesen. Aber Drittliga-Handball und sein Beruf, „das lässt sich nur schwer verbinden“, sagt der 1,80-Meter-Mann. Deshalb wechselte er zur SG, hat den Schritt nie bereut. In Zweibrücken habe er Job und Handball gut verbinden können.

Nico Becker ist ein dankbarer Spieler gewesen, kein Lautsprecher. Und: Wie er auch in seinem letzten Spiel im SG-Trikot gezeigt hätte, war er da, wenn man ihn brauchte, nutzte eiskalt seine Chancen, lobte Schwarzwald den schnellen Mann, der im Tempogegenstoß, aber auch von der Siebenmeterlinie ebenso treffsicher war wie von der rechten Außenbahn. Im Hinspiel gegen Saulheim, das Zweibrücken mit 28:20 gewonnen hatte, verwandelte der Linkshänder sieben Strafwürfe ganz sicher.

Schwarzwald hofft noch mal auf „Mega-Abend“

Als Vizemeister der Regionalliga verabschiedet sich Becker. Dieser Platz ist den Zweibrückern bereits vor dem finalen Spieltag sicher. Dass Gegner SG Saulheim absteigen muss, steht gleichfalls fest. „Von daher geht es in diesem Spiel sportlich um nichts mehr“, sagt Schwarzwald. Aber Saulheim wolle sich von den Heimfans sicher ordentlich verabschieden, erwartet Schwarzwald einen noch mal motivierten Gegner, der zum Saisonabschluss allen Saulheimern freien Eintritt gewährt.

Zweibrücken wolle, wie Vallendar zuletzt in Zweibrücken, dazu beitragen, dass es noch mal ein unterhaltsamer Handballabend wird. „Das war einfach ein Mega-Abend“, ist Schwarzwald vom Saisonabschluss zu Hause immer noch begeistert. Saulheim war in früheren RPS-Zeiten immer ein sehr gefürchtetes Pflaster, weil nicht mit Harz gespielt werden durfte. Das hat sich geändert. Sollte den Zweibrückern ein Sieg gelingen, „hätten wir auch auswärts einen tollen Abschluss einer großartigen Saison“, sagt Schwarzwald. Er weiß, dass sich sein Team freut, eine letzte Partie gemeinsam mit dem gleichfalls scheidenden Teamkollegen Martin Leufke zu spielen. Und schöne Abschiede können die Zweibrücker ja. Das haben sie vor Wochenfrist bewiesen.