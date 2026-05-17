Das Beste an dieser Oberliga-Runde der Zweibrücker Handballerinnen? Sie ist vorbei. Die elfte Saison, in der Rüdiger Lydorf die SG trainierte, war die bislang schwierigste.

Die Saison endete für die SG, wie sie begonnen hatte: mit einer Niederlage. Die zum Rundenabschluss in Quierschied war exemplarisch: Spiel ohne Harz bei einer routinierten, körperlich überlegenen Mannschaft. So ließ Zweibrücken reichlich Punkte liegen. Die Niederlage zum Start gegen den ohne Punktverlust durchmarschierten Meister Marpingen/Alsweiler 2 steht hingegen für das Pech, mit dem die Zweibrückerinnen in dieser Saison zu kämpfen hatten. Nach einer hervorragenden Vorbereitung war die SG mit Marpingen spielerisch auf Augenhöhe. Bis sich Spielmacherin Lea Luga, der möglicherweise eine weitere Operation droht, das Kreuzband riss. Das Spiel ging verloren. „Natürlich macht das etwas mit der Mannschaft. Wenn noch dazukommt, dass man ein hammerhartes Auftaktprogramm hat, gegen die besten Teams der Liga antreten muss und nicht unerwartet mit 2:10 Punkten startet, geht Selbstvertrauen verloren“, analysiert SG-Trainer Rüdiger Lydorf.

Von Berufs wegen kümmert sich der Leiter der Physiotherapie-Abteilung des Neunkircher Krankenhauses darum, dass angeschlagene Patienten wieder auf die Beine kommen. Seine Trainingsarbeit musste er in Zusammenarbeit mit Co-Trainerin Dunja Bullacher ähnlich angehen. Keine leichte Aufgabe. Erleichtert wurde sie dadurch, dass der Abstieg kein Thema war. Zwei Mannschaften zogen ihre Teams aus der Liga zurück.

Noch nicht so weit

Es galt, Spielerinnen an Positionen heranzuführen, die sie zuvor noch nie gespielt hatten. Unterm Strich, sagt der 40-Jährige, bleibt die Erkenntnis, dass einige Spielerinnen noch nicht so weit waren, diese Not-Rollen auszufüllen. „Wir haben aber kontinuierlich gearbeitet. Mit ein bisschen mehr Selbstvertrauen, das man durch Siege bekommt, läuft das ganz anders, denn sie können es spielen“, hat Lydorf Vertrauen in sein Team.

In puncto fehlendes Selbstvertrauen gab es Schlüsselspiele: die knappe Niederlage in Köllertal, die knappe Niederlage gegen Oberthal, nachdem die SG gegen den Vizemeister klar geführt hatte. In diesen Partien zeigte sich, was die SG leisten kann. „Wir haben oft Lob für unsere Spielweise, unsere Spielanlage bekommen“, sagt Lydorf. Es fehlten Kaltschnäuzigkeit, Cleverness und das Quäntchen Glück, um diese Spiele für sich zu entscheiden. Bitter auch die Heimniederlage gegen Birkenfeld, als die routinierteren Gäste fünf Sekunden vor Abpfiff das Siegtor erzielten. „Typischer Fall von, wenn man unten steht, kommt das Pech dazu“, bilanziert Lydorf.

Keine Lautsprecherin

Bei den Zweibrückerinnen funktionierte es mit dem Siegen, „wenn die gesamte Mannschaft ihre Leistung gebracht hat. Sobald es an einer Stellschraube gehakt hat, wurde es schwierig für uns“, sagt der Trainer. Nach Lugas Ausfall sprang Katrin Hoffmann noch mal in die Bresche, übernahm Verantwortung. Wie Kapitänin Lea Bullacher. Aber ein, zwei Schultern mehr, um das Spiel zu tragen, wären gut gewesen. Zumal es in der Mannschaft keine Lautsprecherin gibt, das Team sehr ruhig ist.

Was die SG-Truppe auch schwächte, war der studienbedingte Wechsel von Ella Hartfelder nach Mainz. Mit zunehmender Saisondauer machte sich bemerkbar, dass die zweiterfolgreichste Torschützin der Vorsaison nicht mehr mit der Mannschaft trainieren konnte. Hatte Zweibrücken 2024/25 mit Hartfelder und Vera Jänicke noch zwei Spielerinnen in den Top Ten der Liga-Torschützinnen, gelang in dieser Runde nur Jänicke der Sprung in diesen Kreis. Ein Grund dafür, warum Zweibrücken den viertschlechtesten Angriff der Liga stellte. Die Gegentorbilanz war aber noch schlechter: vorletzter Platz. „Ganz so einfach ist es nicht“, sagt Lydorf. Die relativ hohe Gegentrefferzahl sei dem Spieltempo, der hohen Angriffszahl der Zweibrückerinnen geschuldet. Das Problem sei, dass zu viele Angriffe mit Fehlern enden, die dem Gegner Gegenstoßchancen eröffnen.

Guter Zusammenhalt

Bleibt die Frage, was das Beste an der Runde war? Laut Lydorf der Mannschaftszusammenhalt. Das junge Team ist trotz Niederlagenserien nicht auseinandergebrochen. Im Gegenteil. Es war immer intakt, hat nie den Spaß am Handball verloren.

SG-SAISON IN ZAHLEN

Nach 20 Spielen: Platz 11, 10:30 Punkte, 509:594 Tore; fünf Siege (eigentlich sechs, aber Fraulautern hat zwischendurch zurückgezogen), 15 Niederlagen; höchster Sieg: 35:17 gegen Quierschied, höchste Niederlage: 16:32 in HSG Ottweiler