Regionalligist SG Zweibrücken steht vor zwei Derbys. Ein talentierter Spieler kommt zur neuen Saison vom TuS Dansenberg.

„Wir freuen uns auf zwei Derbys“, hatte Trainer Martin Schwarzwald nach dem Spiel in Kastellaun gesagt. Bevor die Fans die SG Zweibrücken kommende Woche zu Hause gegen Dansenberg anfeuern können, besteht zunächst die Chance, ihr Team im nahe gelegenen saarländischen Eppelborn zu unterstützen. Derby Nummer eins bestreiten die Zweibrücker dabei am Sonntag ab 18 Uhr bei den HF Illtal.

Traditionell nutzen viele SG-Fans die Chance, in Eppelborn dabei zu sein, denn dort – die Fans sitzen nah am Spielfeldrand – herrscht immer gute Stimmung. In dem Derby treffen zwei Regionalliga-Teams aufeinander, die zuletzt Niederlagen einstecken mussten: Zweimal verloren die Zweibrücker, dreimal die Illtaler. „Aber Illtal hat eine gute Mannschaft, einen guten Rückraum und ist gegen Zweibrückern immer hochmotiviert. Wie es eben in so einem Derby ist“, sagt Schwarzwald. Dominik Aatz, Florian Westrich und Nuno Rebelo sind die Spieler, auf die die Gästedefensive ein besonderes Augenmerk werfen darf.

Verletzungsmisere

Grundsätzlich, sagt Schwarzwald, sei es ein Ziel, „dass wir wieder mehr defensive Stabilität reinbekommen, dass die Abwehr unsere beiden Torhüter wieder besser unterstützen kann“. Die Verletzungsmisere auf Zweibrücker Seite hat vor allem im Abwehrverbund Spuren hinterlassen. Abwehr spielen, das habe neben dem Willen auch ganz viel mit Erfahrung zu tun. „Die müssen sich die Jungs auch einfach erspielen“, sagt Schwarzwald mit Blick auf die Reihe der Youngster im SG-Trikot, die verstärkt gefordert sind und zuletzt gegen körperlich überlegene Mannschaften schon Erfahrung sammeln konnten. Auf Martin Leufke, einen der Spieler mit Abwehrerfahrung, muss Zweibrücken am Sonntag beruflich bedingt verzichten.

Neben einer konzentrierten Abwehrleistung ist die Wurfeffektivität der Rechts- und Linkshänder im SG-Team gefragt. Das Hinspiel hatte Zweibrücken klar gewonnen (33:26). „Damals noch unter ganz anderen Voraussetzungen“, erinnert sich Schwarzwald. Zum Beispiel war damals Tom Ihl siebenfacher SG-Torschütze, den es danach zum Studium nach Wien zog. Ihl spielt künftig, wenn sein Auslandsaufenthalt beendet ist, in den SG-Planungen wieder eine Rolle.

Die laufen verstärkt, Herausforderungen seien dazu da, um aus ihnen zu lernen. Die Verletzungsserie „hat uns gezeigt, dass unser Kader nicht breit genug aufgestellt ist“, stellt Schwarzwald fest. Das soll sich ändern. Vom TuS Dansenberg kommt der junge Rückraumspieler David Rios Potrony zur SG. Im Hinspiel in Dansenberg hatte der wurfgewaltige Rückraumspieler nachhaltig auf sich aufmerksam gemacht. „Ein dynamischer, durchschlagskräftiger Spieler. Damit sind wir auf der Rechtshänder-Position jetzt sehr breit aufgestellt“, sagt Schwarzwald über Potrony, der bei der TS Rodalben in der Jugend spielte und sein erstes Aktivenjahr in Dansenberg absolviert.