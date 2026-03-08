Eine Rote Karte kurz vor dem Halbzeitpfiff machte die Regionalliga-Partie bei der HSG Kastellaun/Simmern für die SG Zweibrücken zu einer kaum lösbaren Aufgabe.

Am Ende standen eine nicht unerwartete 31:36 (14:19)-Niederlage, aber auch viele positive Erkenntnisse. „Ich bin stolz auf meine Mannschaft“, sagte Zweibrückens Trainer Martin Schwarzwald trotz der zweiten Niederlage in Folge. Sehr entscheidend für das Spiel war die 30. Minute. Rechtsaußen Nico Becker hatte gerade für Zweibrücken auf 14:17 verkürzt, als Nils Wöschler beim folgenden Angriff des Hunsrücker Teams nach einem Foul in der Abwehr die Rote Karte sah. Eine harte Entscheidung, befand Schwarzwald. Getroffen hatte es einen Spieler, „den wir in der aktuellen Situation einfach nicht ersetzen können“, ergänzte der Trainer.

Wie sich sein teils sehr junges Team dann gegen die körperlich klar überlegenen, im Schnitt über 1,90 Meter großen und kräftigen Hunsrücker wehrte, sei „schön zu sehen“ gewesen. Schwarzwald: „Wir haben aus diesem Spiel für unsere Entwicklung sicher sehr viel mitgenommen.“

Abwehrwand

Die Gastgeber stellten von Beginn an eine 6-0-Abwehrwand. „Das hat uns, wie erwartet, die größten Probleme bereitet“, sagte Schwarzwald. Nachdem mit Wöschler ein Spieler frühzeitig raus musste, der aus dem Rückraum ansatzlos werfen kann, wurde die Defensivarbeit für die HSG einfacher. „Aber die Jungs haben das super gemacht“, betonte Schwarzwald. Der 17-jährige Louis Ringle – körperlich nicht mal eine halbe Portion im Vergleich zu gestandenen Ex-Profis wie HSG-Spielmacher Josip Grbavc – habe „die Verantwortung für die Spielgestaltung übernommen“. Dreimal traf Ringle, viermal netzte sein A-Junioren-Kollege Ben Schwindt von der linken Außenbahn ein. Eine ganz starke Vorstellung zeigte Kreisläufer Samuel Reitz. Er ließ sich in den Zweikämpfen mit der kompakten HSG-Abwehr nicht entmutigen, schuf immer wieder Räume für seine Mitspieler, traf selbst viermal und holte Strafwürfe raus, die Nico Becker sicher verwandelte.

Für Schwarzwald war die Reaktion seines Teams nach der Niederlage in Mülheim wichtig. Die Trainingswoche sei schon gut gewesen. Kastellaun-Simmern brauchte eine sehr gute Leistung, um das dezimierte Zweibrücker Team in Schach zu halten. Wenn die SG geschwächt wurde – durch Zeitstrafen oder die Rote Karte – gelang es den Gastgebern, die von Beginn an führten, sich immer mal wieder fünf Tore Vorsprung herauszuwerfen. „Aber meine Mannschaft hat immer alles daran gesetzt, den Anschluss herzustellen“, merkte Schwarzwald an. Bis zur 50. Minute kam Zweibrücken auf drei Tore ran. Grbavac hatte großen Anteil daran, dass der Abstand nicht geringer wurde. In der Phase – Kastellauns Top-Torjäger Julian Mangold, der zehnmal einnetzte, hatte die zweite Zeitstrafe kassiert - zog Grbavac clever das Spiel an sich, traf selbst und ließ bei der SG keine Hoffnung aufkommen.