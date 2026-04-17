Am Sonntag bestreiten die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken ihr zehntes und letztes Heimspiel. Nur im Siegfall haben sie die Chance, die rote Laterne abzugeben.

Kurz vor dem Ende einer unglücklichen und damit mental fordernden Saison ist es ein besonderes Spiel und für das Trainergespann eine maximale Herausforderung. Gegner ist die HSG Ottweiler/Steinbach (16 Uhr, Westpfalzhalle).

„Wie damit umgehen?“ Diese Frage könnte über der Saison der SG-Handballerinnen stehen. Sie stellte sich oft in dieser Saison. Nach Heimniederlagen wie zuletzt gegen Birkenfeld mit einem Tor Unterschied. Nach Niederlagen wie gegen Oberthal, als man sechs Tore Vorsprung nicht über die Zeit brachte. All das kratzte am Selbstvertrauen der jungen Mannschaft, die mit enormem Verletzungspech, einem unrhythmischen Spielplan, der zudem die schwierigsten Gegner in Serie bereithielt, zu kämpfen hatte. Alles nicht beeinflussbar.

„Jeder Sportler weiß, dass es nichts Besseres gibt als Siege“, sagen SG-Trainer Rüdiger Lydorf und Co-Trainerin Dunja Bullacher unisono. In Merchweiler gewannen die SG-Frauen in überzeugender Manier nach 105 sieglosen Tagen wieder. Den Schwung mitnehmen? Nicht leicht, schon waren sie drei Wochen spielfrei. Da heißt es, im Training Besonderes zu leisten, um die Stimmung hochzuhalten.

Der Resonanzkörper des Trainers

„Rüdiger ist wirklich ein toller Trainer, der sich sehr viel einfallen lässt“, sagt Dunja Bullacher, die in die reine Trainingsarbeit nicht eingebunden ist. „Ich bin eher der Resonanzkörper für Rüdiger“, sagt sie schmunzelnd. „Es ist enorm wichtig, dass da jemand ist, mit dem man sich besprechen kann“, schätzt der die Zusammenarbeit. Vor allem bei den Spielen. Wenn man sieht, dass etwas nicht läuft, eine Idee reift und man klären kann: Sollen wir das machen, umstellen, wechseln? „Es gibt Sicherheit, das mit jemanden besprechen zu können“, unterstreicht der Coach. Die Trainer müssen den Spielerinnen Sicherheit, Vertrauen vermitteln. Auch wenn das phasenweise nicht leicht ist.

Lydorf setzt im Training, neben der handballerischen Ausbildung, auf Inhalte, die die Psyche stärken. „Das ist schon immer Trainingsbestandteil, aber in dieser Situation aus meiner Sicht noch wichtiger“, steht für ihn fest. Von Erfolge visualisieren, Übungen, die das Vertrauen in sich selbst, in die Teamkolleginnen stärken, bis hin zum Zusammenschnitt erfolgreicher Szenen reichen die Maßnahmen. Zuletzt durfte im Training One-Touch-Ball nach einer Niederlagenserie gespielt werden. Normalerweise die Belohnung nach einem Sieg. „Hat funktioniert, wir haben in Merchweiler gewonnen“, freut sich Lydorf.

„Natürlich hinterfragt man selbst alles, wenn man keinen Erfolg hat“, unterstreicht er. Man sei dann gewillt, alles zu verändern. Da kommt von der Co-Trainerin durchaus mal ein von ihm geschätztes Stopp. „Man kann nicht alles verändern“, sagt sie. Vor allem, weil gemeinsame Analysen zeigen, dass es in vielen Spielen oft nicht zu verändernde Dinge sind, die den Ausschlag zuungunsten des SG-Teams gaben. In Summe „zehrt das trotzdem an den Nerven“, bekennt Lydorf. Nicht nur bei den Spielerinnen, deren geschwundenes Selbstvertrauen sich immer mal wieder darin zeigt, dass Wurfmöglichkeiten nicht mehr genommen werden. Nach kurzer Bedenkzeit bestätigt Dunja Bullacher, „dass ich noch nie eine Saison erlebt habe, die so schwierig war“.

Kapitäninnen sorgen für Stimmung

Die Stimmung im Team ist dennoch gut. Daran, unterstreicht das Trainer-Duo, hat die Mannschaft selbst, haben die Kapitäninnen – die verletzte Lucy Hilz und Lea Bullacher – großen Anteil. Sie haben zum Beispiel den Mampf-Monday etabliert. Montags gemeinsam trainieren, heißt auch gemeinsam essen. Jede bringt mal was mit. Das stärkt den Zusammenhalt. Genau wie der Weck-Wednesday oder der dicke Donnerstag – alles aus der Mannschaft heraus initiiert.

Am Sonntag soll gegen die um einen Punkt besser gestellte HSG Ottweiler/Steinbach noch mal alles Positive in die 60 Minuten gelegt werden, um gegen die Konkurrentinnen, in deren Reihen die künftige Zweibrückerin Becky Gerlach bereits 149 Tore erzielt hat, noch einen Sieg zu feiern und sie in der Tabelle zu überholen.