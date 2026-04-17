Drei Spiele, davon zwei Top-Spiele: Der Tabellenzweite SG Zweibrücken ist in der Regionalliga im Schlussspurt maximal gefordert – am Samstag beim Dritten SF Budenheim.

„Wir hatten eine gute Trainingswoche, sind absolut fokussiert“, beschreibt SG-Trainer Martin Schwarzwald die Stimmung im SG-Lager. Jeder weiß, wie schwer die Aufgabe beim Tabellendritten wird, der im Saisonendspurt noch an den Zweibrückern vorbeiziehen und die Vizemeisterschaft holen möchte. „Für uns ist klar, dass wir uns für unsere gute Saison belohnen wollen“, unterstreicht Schwarzwald, dass sein Team am Samstag (Anpfiff: 18 Uhr) um Platz zwei kämpfen wird.

Bereits das Hinspiel war eine intensive Partie auf Messers Schneide. Zwei Sekunden vor dem Abpfiff verwandelte Nils Wöschler nervenstark den Siebenmeter zum 27:26-Erfolg der SG. Allein diese knappe Niederlage und die Tatsache, dass die Budenheimer abgesehen vom Saisonfehlstart gegen die Südpfalz Tiger zu Hause nur einen Punkt gegen den designierten Meister Vallendar abgegeben haben, „wird sie maximal motivieren“, erwartet Schwarzwald einen Gegner, der heiß läuft. Die spannende Frage sei, welches der Teams am schnellsten die Nervosität ablegt.

Beide Teams schließen Lücken mit Nachwuchs

„Wir brauchen natürlich wieder eine exzellente Torhüterleistung“, weiß der SG-Trainer, dass die Defensive ein Schlüsselfaktor sein wird. Budenheim stellt den zweiterfolgreichsten Angriff der Liga. Es braucht auch die Unterstützung der Fans. Es zeichnet sich bereits ab, „dass wir in Budenheim einige Fans dabei haben werden“, freut sich der Coach.

Beide Teams kämpfen mit Verletzungspech von Leistungsträgern. Der Vorteil von Budenheim sei „der sehr breite Kader“, so Schwarzwalds Analyse. Mit vielen erfahrenen Spielern, aber auch – Parallele zu Zweibrücken – mit talentierten Nachwuchsspielern, die die Lücken geschlossen haben. Stephan Jahn von der SG-Mannschaft hat seine Magen-Darm-Probleme auskuriert. Beruflich bedingt fehlt Rechtsaußen Nico Becker.