Der Meister gibt sich die Ehre. Leichtes Spiel soll der HV Vallendar in der Westpfalzhalle aber nicht haben. Die Fans dürfen sich auf viele emotionale Momente freuen.

Zum letzten Mal in dieser Saison laufen sie am Samstag in die Westpfalzhalle ein: die Regionalliga-Handballer der SG Zweibrücken. In die Halle, in der an den vergangenen zwölf Heimspieltagen gemeinsam mit den Fans zwölf Siege gefeiert wurden. „Wir wollen trotz aller Widrigkeiten zu Hause ungeschlagen bleiben“, hat sich die Mannschaft zum Ziel gesetzt. Das wird eine Herausforderung. Denn zum letzten Heimduell erwartet die SG den HV Vallendar, Meister und Aufsteiger in die Dritte Liga (Anwurf: 18 Uhr).

Ein Urgestein macht Schluss

„Wir wollen ein tolles Ende einer für uns erfolgreichen Runde“, hofft SG-Trainer Martin Schwarzwald, nach dem Spiel beim großen Saisonabschlussfest in vielen Zweibrücker Fanhänden ein Siegerbier zu sehen. Es wird ein hoffentlich erfolgreicher, in jedem Fall aber emotionaler Abend: Der Ur-Zweibrücker Tom Grieser macht Schluss. „Tom wird zum Kader gehören, wir wollen ihm den Abschied ermöglichen, den seine Gesundheit zulässt“, hat Schwarzwald Spielzeit für den 28-Jährigen eingeplant, der wegen anhaltender Knieprobleme seine Laufbahn beendet. In der Westpfalzhalle bestritt er sein vorerst letztes Spiel im Oktober 2025. Im Idealfall sollen die Fans noch ein Grieser-Tor sehen – und seinen mitreißenden Jubel. „Emotionalität brauchen wir auf jeden Fall, um Vallendar zu besiegen“, weiß Schwarzwald.

Deshalb ist beim Top-Spiel Zweiter gegen Erster jeder SG-Fan gefordert. Im Schnitt waren 600 Zuschauer bei den Heimspielen dabei – Liga-Spitze und eine klare Steigerung. „Das hat sich die Mannschaft erarbeitet und verdient“, freut sich Schwarzwald und hofft mit dem Team zum Saisonausklang auf eine stimmungsvolle Halle, ein Handballfest.

Auch Leufke, Becker und Weinert sagen tschüss

Grieser ist nicht der einzige, der sich verabschiedet. Martin Leufke, der auch zu den emotionalen Spielern gehört, die sich für keinen Zweikampf zu schade sind, verabschiedet sich in Richtung badische Heimat. Aus seiner neuen westfälischen Heimat Emsdetten (nahe Münster) reist Rechtsaußen Nico Becker an, um im Zweibrücker Trikot auf der rechten Außenbahn noch mal für Tempo und Tore zu sorgen. Der Linkshänder hat sich beruflich verändert, verlässt deshalb die SG. „Ich freue mich, dass es arbeitstechnisch funktioniert und er am Samstag spielen kann“, sagt Schwarzwald. Der Vierte im Bunde, der Zweibrücken tschüss sagt, ist Felix Weinert. Der junge Spieler wechselt nach St. Ingbert. Das Top-Spiel gegen Vallendar kann er aufgrund seiner Schulterverletzung nicht bestreiten. Aber Daumen drücken und anfeuern funktioniert. Es geht um die weiße Heimweste und im Fernduell mit Budenheim um Platz zwei.

Im Herbst 2025, nach dem überragenden Start der Zweibrücker, waren Hoffnungen aufgekeimt, dass das letzte Zweibrücker Heimspiel vielleicht die Meisterschaft entscheiden würde. Es kam anders, Vallendar hat den Titel schon sicher. Ein Faktor: „Die kamen bei den Leistungsträgern nahezu verletzungsfrei durch die Runde“, resümiert Schwarzwald. Im Gegensatz zur SG, die seit der Vorrunde auf Grieser und Tim Eisel verzichten muss, Matteo Weber fiel monatelang aus und Weinert ist seit Wochen außer Gefecht. Zudem hat Tom Ihl einen Großteil der Runde studienbedingt verpasst.

HV Vallendar: Ex-Dormagener Profi Reuland dabei

Sportlich hat Vallendar das Spiel Sieben gegen Sechs, auf das sich die Zweibrücker Abwehr am Samstag einstellen muss, nahezu perfektioniert, unterstreicht der SG-Coach. Über die Attraktivität dieser Spielweise wird in Handballkreisen seit ihrer Einführung kontrovers diskutiert. Erfolgreich ist sie in Vallendar, auch weil die Mannschaft „den Königstransfer in dieser Runde getätigt hat“, verweist Schwarzwald auf die Verpflichtung von Joshua Reuland.

Reuland war sieben Jahre lang in Dormagen Profi in der Zweiten Bundesliga. Der Linksaußen hat die in ihn gesetzten Erwartungen mehr als erfüllt. Mit 202 Toren, davon 143 aus dem Spiel heraus, führt er die Torjägerliste der Liga unangefochten an. „Ich kann mich nicht erinnern, ein Spiel gesehen zu haben, in dem er eine Chance ausgelassen hat“, unterstreicht der SG-Trainer die Schwere der Aufgabe, aber auch die Freude für die Handballfans, solche Könner spielen zu sehen. „Es wird viel geboten zum Abschluss“, freut sich Schwarzwald auf das Spiel und auch darüber, dass Stephan Jahn, der sich in Budenheim verletzte, dabei sein kann.