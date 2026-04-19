Die Regionalliga-Meisterschaft ist entschieden. Am drittletzten Spieltag konnte der HV Vallendar den Aufstieg in Liga Drei feiern – weil Zweibrücken in Budenheim verlor.

In der hochspannenden, intensiven Partie des Tabellendritten ( Budenheim) gegen den Zweiten ( Zweibrücken) blieb aber das Verletzungspech den Gästen bei der 24:28 (14:!2)-Niederlage aber mal wieder treu. „Ja, schade, es wäre etwas drin gewesen“, resümierte SG-Trainer Martin Schwarzwald. Seine Mannschaft hatte zur Halbzeit verdient 14:12 geführt. „Wir haben da eine herausragende Defensivleistung gezeigt. Das Torhüter-Abwehr-Paket hat super gearbeitet“, lobte er Keeper Damian Zajac und dessen Vorderleute, die den Budenheimern das Torewerfen nicht leicht machten. Sehr diszipliniert agierten die Zweibrücker. Dass die Führung zu diesem Zeitpunkt nicht deutlicher war, hatte den Grund, dass die Gastgeber, „auch sehr gut mit ihrer 6:0-Deckung verteidigt haben“, erkannte Schwarzwald an. Beide Defensivreihen hatten großen Anteil an einem „hochspannenden, intensiven Spiel“, sagte Schwarzwald.

Weil die Budenheimer Abwehr einen starken Fokus auf SG-Spielmacher Nils Wöschler legte, ihn fast immer doppelte, taten sich auf den Außenpositionen Chancen auf. Die nutzte der junge Ben Schwindt auf der linken SG-Angriffsseite mit sieben Toren sehr gut. „Super“, freute sich Schwarzwald für den Youngster, der erfolgreichster Werfer war. Dass die Tore, um von 10:10 auf 14:11 wegzuziehen, zweimal von rechts durch Philipp Hammann und zweimal von links durch Schwindt fielen – kein Zufall.

SG-Team bis fünf Minuten vor Ende voll dabei

Die SG kam sehr gut aus der Pause, ging durch Wöschlers Treffer zum 18:15 (38.) erstmals mit drei Toren in Führung. „In dieser Phase haben wir einige gute Chancen liegen lassen, und es versäumt, uns klarer abzusetzen“, analysierte Schwarzwald. Budenheim stellte sein Angriffsspiel auf zwei Kreisläufer um, was die SG-Abwehr vor Herausforderungen stellte. Im Budenheimer Tor lief nun der junge Maxi Wald gleichfalls zu toller Form auf. Routinier Lukas Nagel brachte Budenheim mit dem Treffer zum 20:19 erstmals wieder in Führung (46.). Der Drittliga-erfahrene Stefan Corazolla erhöhte auf 21:19, und Fabian Barbo traf zum 22:19.

Die SG gab nicht auf. Louis Ringle verkürzte auf 23:24 (55.). Die SG setzte alles auf eine Karte, ging in eine sehr offene Deckung über, eröffnete damit den Gastgebern Räume, die diese nutzten. Da machte sich auch bemerkbar, dass bei den Wechselalternativen schon kurz nach Spielbeginn eine wichtige Option weggefallen war: Stephan Jahn verletzte sich an der Wurfhand. „Er hat sich durchgebissen“, lobte Schwarzwald den Kämpfer im SG-Dress, der in der Abwehr dem Schmerz trotzte. Im Angriff fehlten seine Würfe. Das erleichterte es der SF-Abwehr, sich auf Wöschler zu konzentrieren.

Jeweils ein Treffer von Corazolla und Barba sowie zwei Tore von Kreisläufer Max Panther, dem Schwarzwald zudem eine starke Defensivleistung bescheinigte, beendeten Zweibrückens Hoffnungen, etwas Zählbares aus Budenheim mitzubringen.