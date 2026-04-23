Zwei Siege zuletzt nehmen den Druck: Die Frauen der SG Zweibrücken greifen in Quierschied nach dem perfekten Saisonabschluss. Ans Hinspiel haben sie gute Erinnerungen.

Eine nervenaufreibende Saison geht zu Ende: Am Samstag ab 19 Uhr absolvieren die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken ihr letztes Saisonspiel. Beim Tabellenachten ASC Quierschied sind die Zweibrückerinnen gefordert, die den Klassenverbleib sicher haben.

An das Hinspiel haben die Zweibrückerinnen gute Erinnerungen: Sie gewannen die Partie 35:17, es war ihr höchster Saisonerfolg. Das Spiel fand aber unter anderen Voraussetzungen statt. In Zweibrücken wird mit, in Quierschied ohne Harz gespielt. „Wir wollen trotzdem versuchen, den zehnten Tabellenplatz zu verteidigen“, sagt SG-Trainer Rüdiger Lydorf zu der harzfreien Herausforderung.

Hoffmann spielt, Bullacher zurück an den Kreis

Sollte der SG Zweibrücken zum Rundenabschluss ein Sieg gelingen, würde sie den ersten Sieg in einem harzfreien Spiel feiern und den dritten Sieg in Serie. Beides gelang ihnen in dieser zittrigen Runde noch nicht. „Das wäre doch ein toller Abschluss“, bestätigt Lydorf lachend. Da durch die beiden Erfolge, die zuletzt gefeiert werden konnten, das Abstiegsgespenst vertrieben ist – die beiden Absteiger stehen durch Abmeldungen bereits fest – lastet auch weniger Druck auf den Schultern der jungen Zweibrücker Spielerinnen.

Im Erfolgsfall könnte die Mannschaft mit bester Laune zum Saisonabschlussfest der SG Zweibrücken kommen, das am Samstag rund um die Westpfalzhalle und rund um das Top-Spiel in der Herren-Regionalliga gefeiert wird.

Im Hinspiel hatte bei den Zweibrückerinnen die Achse Vera Jänicke/Lea Bullacher besonders gut funktioniert: Die beiden erzielten damals 18 der 35 SG-Tore. Beide waren auch beim Heimsieg am Sonntag gegen Ottweiler spielbestimmend und Garanten für den Erfolg. In Quierschied kann Bullacher, die gegen Ottweiler auf die Mitteposition gewechselt war, wieder an den Kreis zurückkehren, da Katrin Hoffmann als Spielmacherin ins Team zurückkehrt.