Den Meister besiegt, die makellose Heimbilanz und Platz zwei gesichert: Die SG Zweibrücken hatte in voller Halle einen tollen Saisonabschluss.

15 Sekunden waren im Gipfeltreffen der Handball-Regionalliga noch zu spielen. Nico Graeber hatte gerade für den Tabellenzweiten SG Zweibrücken das 31:28 gegen den bereits als Meister feststehenden HV Vallendar erzielt. Die Partie war entschieden. Gelegenheit für Schiedsrichter Simon Meyer die abgesprochene Spielunterbrechung vorzunehmen, um einen Mann würdig zu verabschieden.

Auf der Tribüne der Westpfalzhalle entrollten Zweibrücker Youngster, die viele Stunden Arbeit investiert hatten, ihr mehrere Meter langes Banner: Mit „Danke Tom Grieser“ verabschiedeten sie den Capitano, der verletzungsbedingt mit erst 28 Jahren seine Karriere beenden muss. Ovationen für den Mann, dem sein Trainer und das Team des HV Vallendar einen perfekten Abschluss auf dem Feld ermöglichten: „Wie kann man ihn besser verabschieden, abgesehen von einer tollen Abwehraktion, die zu gefährlich gewesen wäre, als mit einem Tempogegenstoß“, sagte SG-Trainer Martin Schwarzwald. Nach Wiederanpfiff bekam Grieser den Ball, durfte unbedrängt den Gegenstoß laufen. Vallendars Keeper Nils Lorenz machte Platz, und Grieser setzte mit dem Treffer zum 32:28 (16:14) den Schlusspunkt unter das Spiel und seine Karriere. „ Handball ohne dich kann ich mir gar nicht vorstellen“, bekannte SG-Kapitän Philipp Hammann bei der Verabschiedung. Aus Teamkollegen wurden beste Freunde. Und Trauzeugen, erinnerte Nils Wöschler.

Typischer Grieser-Jubel

In der fünften Minute war es Grieser, der das erste Tor für die SG erzielte. 511 Spielminuten nach seinem zuvor letzten, in Dansenberg erzielten Treffer. „Ich war so nervös, als ich zum Punkt gegangen bin“, bekannte Grieser. Alle standen auf, drückten die Daumen und freuten sich über den typischen Grieser-Jubel, als dieser auf 1:2 verkürzte.

Es entwickelte sich ein spannendes Spiel, in dem sich Vallendar mit seinen zahlreich mitgereisten Fans als sympathischer Meister präsentierte. Die Partie lief anders als erwartet. Schwarzwald: „Unser Matchplan war sofort erledigt.“ Die Zweibrücker, die sich auf einen Gegner mit einem siebten Feldspieler vorbereitet hatten, mussten umschalten. Vallendar verzichtete auf seine 7-6-Spielweise und trug dazu bei, dass sich ein attraktives, von Zweikämpfen geprägtes Spiel entwickelte.

Schwarzwald war stolz auf seine Mannschaft, die erkennbar das Ziel verfolgte, zu Hause keinen Punkt abzugeben. Szenenapplaus von den voll besetzten Rängen, als Tom Ihl mit Mega-Einsatz einen Tempogegenstoß der Vallendarer stoppte und so das mögliche 8:11 (17.) verhinderte. „Am Anfang war ich mit der Defensive nicht so zufrieden“, bekannte der SG-Trainer. Da sei die Grieser-Emotion, die er vom Team gefordert hatte, da gewesen, aber vor lauter Emotion sei manchmal vergessen worden zu verteidigen. Das nutzte der Top-Torjäger der Liga, Ex-Zweitligaspieler Joshua Reuland, der drei der ersten vier Vallendarer Treffer erzielte. Die SG-Defensive im Paket mit den Keepern Damian Zajac und Norman Dentzer fand immer besser ins Spiel, hielt den Meister, der zuvor in 23 von 24 Spielen stets locker über 30 Tore geworfen hatte, unter dieser Marke.

Auch Leufke geht

Nach elf Minuten war die SG auf 5:7 ran. Noch einer, der mit toller Leistung tschüss sagte, traf: Martin Leufke. „Ich musste mich ja wie gewohnt verabschieden“, sagte er lachend mit Blick auf seine beiden Zwei-Minuten-Strafen. Im Training wie im Spiel immer „on fire“ und auf allen Positionen einsetzbar, „werden wir dich wirklich vermissen“, verabschiedeten Schwarzwald und das Team den Kollegen, der wie Matteo und Julian Weber Anteil daran hatte, dass Zweibrücken die makellose Heimweste wahrte.

Stephan Jahn lief trotz Kapselverletzung an der Wurfhand zu Bestform auf, traf siebenmal. Regisseur Wöschler dirigierte einmal mehr stark seine Mitspieler. Auf die Achse Wöschler und Kreisläufer Samuel Reitz hatte sich Vallendar sichtbar vorbereitet. Es wurde variiert. Wöschler setzte Nebenmann Ihl ins Szene, der traf. Die Zuspiele auf Reitz kamen von Jahn. Stark auch die Vorstellung der SG-Außenspieler. Links kamen Youngster Louis Ringle und Graeber in Summe auf acht Tore, rechts Hammann und Nico Becker auf vier.

Beckers kurioser Treffer

Becker, der berufsbedingt geht, verabschiedete sich mit einem kuriosen und umjubelten Treffer. Seinen Wurf von Rechtsaußen wehrte Lorenz ab, aber den fast als Bogenlampe kommenden Abpraller nahm Becker, der nach links durchgelaufen war auf und netzte im Nachwurf ein. „Ich war immer gerne hier“, sagte der Rechtsaußen, den die SG mit zwei weinenden Augen ziehen lässt. Abklatschen mit den Teamkollegen, zu denen letztmals auch Felix Weinert gehörte. Eine Schulterverletzung setzt ihn außer Gefecht. Genau wie Tim Eisel, der sich im Hinspiel in Vallendar verletzt hatte und gegen den Meister erstmals wieder im Kader war. Den Strafwurf – „mehr geht noch nicht“, so Eisel – zum 30:27 (56) netzte er sicher ein. „Dass es das 30. Tor war, das eine Kiste Bier kostet, habe ich erst später gesehen“, verriet er schmunzelnd. Die zahlt sich nach solch einem Handballfest leichter.