Die Zweibrücker Handballerinnen führen früh, überstehen eine Merchweiler Aufholjagd und siegen 30:24. Was ihr Trainer Rüdiger Lydorf bei dem Auswärtserfolg besonders lobt.

105 Tage mussten die Oberliga-Handballerinnen der SG Zweibrücken warten, bis sie wieder richtig jubeln durften. Am Sonntag gegen 19.30 Uhr war es soweit: Die Freude auf Zweibrücker Seite war grenzenlos, als die Partie abgepfiffen wurde und die SG-Frauen den Auswärtssieg feiern durften.

Mancher Stein fiel da nach dem 30:24 (14:11)-Sieg beim TV Merchweiler vom leidgeprüften Handballherz. „Super und absolut verdient“, lobte SG-Trainer Rüdiger Lydorf sein Team, das den ersten Erfolg in diesem Jahr feierte. Das gelang, „weil wir eine unfassbar gute Abwehr gezeigt haben. Wahrscheinlich unsere beste Defensivleistung in dieser Runde“, hob Lydorf die Disziplin des Abwehrriegels vor Torhüterin Clara Drumm hervor.

Diesmal auch Gegenstoßchancen erarbeitet

Die Defensive hielt sich an die taktischen Absprachen und erfüllte wichtige Voraussetzungen für den Erfolg: Zum einen wurden die torgefährlichen Schilke-Schwestern in Schach gehalten. Zwar traf Top-Torjägerin Hanna Schilke elfmal, musste dazu aber fünfmal an die Siebenmeterlinie. Viermal war sie von dort erfolgreich. „Man kann sie nie ganz ausschalten, aber wir haben ihre Kreise gut eingeengt. Vor allem haben wir aus dem aufgebauten Angriff heraus kaum Tore zugelassen“, sagte Lydorf zufrieden. Luise Schilke durfte viermal einnetzen, aber auch das reichte nicht, um Zweibrücken in Not zu bringen. Weiteres Plus der Defensive: „Wir haben uns Gegenstoßchancen erarbeitet“, freute sich Lydorf.

Nach dem 3:3-Ausgleich durch Teresa Wenzel (11.) übernahm Zweibrücken die Führung. Lea Bullacher und per Strafwurf Ella Hartfelder trafen zum 5:3 (13.). Dass die Zweibrückerinnen den Vorsprung nicht mehr abgeben sollten, „konnte ich selbst kaum glauben“, bekannte Lydorf schmunzelnd. Zu oft war sein Team in den vergangenen Partien für einige, letztlich entscheidende Minuten aus dem Tritt gekommen. Diesmal nicht, im Gegenteil. In der 17. Minute hatte sich auch SG-Torjägerin Vera Jänicke erstmals auf die Torschützinnenliste geschrieben. Zuletzt auf der Suche nach der Top-Form, löste sich bei ihr, wie beim gesamten Team, der Knoten. Insgesamt elfmal traf Jänicke aus dem Spielgeschehen heraus.

Siegesfeier wird im Montagtraining nachgeholt

Direkt nach der Pause war es ein 3:0-Lauf, an dem Hartfelder, Katrin Hoffmann und Bullacher beteiligt waren, der die SG mit 17:11 in Führung brachte. Auf einen Sieg wetten wollte noch niemand. Kurzes Zittern, als Merchweiler mit einem 4:0-Lauf von 16:24 (46.) auf 20:24 (49.) verkürzte. Lydorf nahm eine Auszeit, und mit ihrem Treffer zum 25:20 brach Jänicke den Merchweilerer Lauf. Zehn Minuten waren noch zu spielen. Die Abwehr stand, im Angriff wurde Ruhe bewahrt, das brachte den 30:24-Sieg.

Einziger Wermutstropfen: Gewonnen wurde am Sonntagabend. Mit Blick auf Beruf und Studium war keine große Siegesparty möglich. „Holen wir im Montagstraining nach“, versprach der Trainer.