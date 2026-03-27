Job in Karlsruhe, neuer Klub TV Knielingen: Martin Leufke steht vor dem baldigen Abschied aus Zweibrücken. Erst mal ist der 32-Jährige in Bingen in der Abwehr gefordert.

Noch fünf Regionalliga-Partien und ein Pokalfinaltag: Anfang Mai wird Martin Leufke das Trikot der SG Zweibrücken ausziehen. Beruflich hat er sich bereits in Richtung seiner badischen Heimat orientiert. Bis sich Leufke verabschiedet, lautet seine Maxime: Vollgas. Das gilt auch am Samstag in Bingen (Anwurf: 20 Uhr).

Das Hinspiel gegen die HSG Rhein-Nahe Bingen, das Zweibrücken 29:23 gewann, verpasste Leufke wegen einer Handverletzung. In Bingen ist er gefordert, den Abwehrpart für den verletzten Samuel Reitz übernehmen, sagt SG-Trainer Martin Schwarzwald, der die Kaderbreite stärkt. Für kommende Runde – vornehmlich für die zweite Mannschaft und als Backup für die Regionalliga - wurde Torwart Max Heringer von der TS Rodalben verpflichtet.

Saarpfalz als Wochenendbesucher kennengelernt

Schwarzwald schätzt die Vollgas-Mentalität Leufkes. „Er hat ein hohes Ansehen in der Mannschaft und ist einer der Spieler, die im Training laut werden, wenn ihnen die Einstellung der Mannschaft nicht gefällt, wenn ihm die Power fehlt“, lobt der Coach. Der Respekt ist gegenseitig. Die Saison mit dem Trainer, mit dem er die Überzeugung teilt, dass Abwehr spielen zunächst mal eine Frage des Willens ist, „macht enorm viel Spaß. Ich lerne noch viel. Zum Beispiel, was die offensivere Deckung anbelangt“, verdeutlicht Leufke.

Der Abwehrspezialist und die SG Zweibrücken, „das hat vom ersten Moment an gepasst“, bestätigt der 1,86 Meter große Rückraumspieler, den es der Liebe wegen ins Saarland zog: Freundin Luna studiert in Homburg Medizin. Leufke lernte die Saarpfalz als Wochenendbesucher kennen. „Ich habe mich hier gleich wohl gefühlt“, sagt der passionierte Rennradfahrer, der so die Gegend erkundete. Er fand eine Arbeitsstelle im Saarland, zog nach Homburg und suchte folglich auch einen neuen Handballverein.

Aus dem Schwarzwald in die Westpfalz

Handball ist seit den Minis seine Leidenschaft. Wegen des Spiels an sich, „aber auch wegen der Menschen“, schätzt der 32-Jährige die Mentalität der Handballer. Sein Papa spielte gleichfalls, war in der Vereinsführung aktiv. In Seelbach im Schwarzwald ist Leufkes Familie zu Hause, für den dortigen TV spielte er fast sein ganzes Handballleben lang. „Genau so einen Verein habe ich auch hier gesucht. Einen familiären Verein, der mir sportlich zusagt, bei dem die Mannschaft wirklich eine Mannschaft ist“, sagt er.

All das fand er – der Zufall spielte mit – in Zweibrücken. Die SG absolvierte im September 2023 ein Vorbereitungsspiel bei der SG Köndringen/Teningen. Dorthin wechselte ein Freund von Martin Leufke. Ein Grund, warum er sich das Spiel ansah. Und: Er wusste, dass Zweibrücken nicht weit entfernt von Homburg ist. „Ich habe sofort gemerkt, dass das ein Verein ist, wie ich ihn suche“, erzählt er.

Künftig für den TV Knielingen am Ball

Aus der Südbadenliga wechselte er nach Zweibrücken. Wissend, dass es ein Engagement auf Zeit sein wird. „So schön es hier ist, war für uns immer klar, dass wir nach Baden zurückkehren wollen“, sagt Leufke zu privaten Plänen. Da das Studium seiner Freundin in den letzten Zügen ist, hat er sich bereits eine Arbeitsstelle in Karlsruhe gesucht, ist Projektleiter im Sondermaschinenbau. Er betreibt einen hohen Aufwand, um Job, Privatleben und Handball unter einen Hut zu bringen. „Die B10 kenne ich“, sagt er schmunzelnd zur täglichen Pendelei. In der Region Karlsruhe suchen die beiden eine Wohnung. „Wir wollen noch ein bisschen Großstadtleben genießen“, sagt Leufke. Einen neuen Klub hat er bereits gefunden. Beim TV Knielingen, aktuell Favorit auf den Aufstieg in die Oberliga, wird er seine Qualitäten kommende Runde einbringen und hat dort mit Frederik Bohm einen Teamkollegen, der beim SV 64 Zweibrücken das Handballspielen lernte.

Dass er die SG voraussichtlich mit zwei weinenden Augen verlassen wird, „weiß ich jetzt schon, wenn ich an das letzte Heimspiel gegen Vallendar denke. Das wird emotional“, ahnt Leufke. Mit ihm verliert die SG nicht nur einen Zweikämpfer, einen tollen Teamkollegen, sondern auch den buntesten Spieler. Leufke hat unübersehbar eine Vorliebe für Tattoos an Armen und Beinen. Er interessiert sich sehr für Kunst, auch für die Körperkunst. Mittlerweile greift er schon mal selbst zur Tätowiernadel, „wenn sich jemand traut, sich von mir tätowieren zu lassen“, sagt er lachend.