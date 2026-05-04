Die Junioren der SG Zweibrücken haben sich in einem Herzschlagfinale durchgesetzt und das Ticket für die B-Jugend-Bundesliga gelöst.

Ein Regisseur hätte es nicht besser inszenieren können. Kurz nach 16 Uhr wurde am Samstag in Budenheim beim Vierer-Qualifikationsturnier das letzte Spiel des Tages angepfiffen. Da zuvor Vallendar Budenheim geschlagen hatte, war klar, dass der Sieger der Partie SG Zweibrücken (2:2 Punkte) gegen den TV Nieder-Olm (4:0) das Turnier gewinnen und die direkte Bundesliga-Qualifikation schaffen würde. Favorit: die bis dahin souverän agierenden Nieder-Olmer.

Das Tor zur Bundesliga öffneten der sechsfache Torschütze Alexander Möller und Maxime Buchheit (4), die Zweibrücken bis zur zwölften Minute mit 6:3 in Führung warfen und Nieder-Olms Glauben erschütterten. Den Rheinhessen gelang zwar der 9:9-Ausgleich, aber Zweibrücken legte stets vor. SG-Rückraumspieler Tom Berger traf zehn Sekunden vor Abpfiff zum 16:15. Die SG-Fans forderten lautstark ihre Defense. Nieder-Olm brachte den siebten Feldspieler, spielte den Linksaußen frei. Der sprang mit Respekt vor SG-Torwart Max Hoffmann, der 16 Paraden zu Buche stehen hatte, ein und verwarf. Auf der Zweibrücker Bank, wo alle standen, und auf der Tribüne kannte der Jubel keine Grenzen. „Großartig, Mission erfüllt“, sagte SG-Trainer Stefan Bullacher erfreut über die Leistung seiner Jungs, die er seit der D-Jugend trainiert.

Kaum Verschnaufpause

Gemeinsam arbeiteten sie seither am Traum Bundesliga. Dessen Erfüllung begann mit einem 16:14-Erfolg gegen den HV Vallendar. Nur wenige Minuten blieben zum Verschnaufen, dann hieß es 40 Minuten Vollgas-Handball gegen Budenheim. Die Partie endete remis, weil der Gastgeber mit dem Schlusspfiff ausglich. Im Siebenmeterwerfen hatte Budenheim die Nase knapp vorn. „Körperlich, aber vor allem nervlich ist so ein Turnier eine enorme Herausforderung für die Mannschaft. Wenn man weiß, dass jeder Fehler der entscheidende sein kann“, resümierte Bullacher.

Eine Herausforderung, der sich die B-Juniorinnen der SG in einem hochkarätigen Turnier so erstmals stellten. „Schade. Im Moment bin ich ein wenig enttäuscht, weil es möglich gewesen wäre, wir immer auf Augenhöhe waren. Aber ich bin unheimlich stolz auf die Mannschaft, das wird bleiben“, sagte Daniel Wenzel, Trainer der B-Juniorinnen, die am Sonntag in Kastellaun die Qualifikation verpassten.

Siebenmeterwerfen zum Abschluss

Zum Auftakt unterlag die SG, die die Partie bis zehn Minuten vor Abpfiff offen gestaltet hatte, Mainz 05 mit 21:26. Ohne Verschnaufpause ging es ins Spiel gegen den Gastgeber und späteren Turniersieger Kastellaun. 16:21 verloren das SG-Team im Schlussspurt gegen ausgeruhte Kastellaunerinnen. Im bedeutungslosen Abschlussspiel gegen den TV Engers geriet die SG mit 10:17 (24.) in Rückstand. Dann zeigten die Mädels, was sie können. 23:23 endete die Partie. Die Zweibrückerinnen waren am Ende eines kräfteraubenden Tages im Siebenmeterwerfen gefordert, unterlagen mit Pech 27:28.