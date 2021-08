Marco Lang ist einer der dienstältesten Trainer der Region. Bei der SG Wallhalben/Mittelbrunn geht er ins zehnte Amtsjahr. Er bekommt an der Seitenlinie doppelte Verstärkung, obwohl es eine Klasse tiefer weitergeht.

Einer der dienstältesten Trainer in der Region dürfte Marco Lang von der SG Wallhalben/Mittelbrunn sein. Der Spielertrainer geht mittlerweile in seine zehnte Saison als Mannschaftsverantwortlicher. „Das Jubiläum ist für mich ganz klar besonders, es ist mein Herzensverein“, gibt Lang zu. Hier durchlief er die Jugendmannschaften bis zu den Aktiven. Mit einer Ausnahme, ein halbjähriges Intermezzo beim SV Martinshöhe, kickte er immer in seiner Heimat. Doch nicht nur wegen Corona wird diese Runde besonders werden.

Denn die Verantwortlichen der Spielgemeinschaft haben sich nach Rücksprache mit den Spielern dazu entschlossen, freiwillig von der B- in die C-Klasse zu gehen. „Wir sind 2016 aufgestiegen und hingen danach doch immer mehr oder weniger hintendrin“, erläutert der 34-Jährige. Die Stimmung in der Mannschaft habe darunter gelitten, der Frust bei einigen sei nach deutlichen Niederlagen immer größer geworden. Es musste etwas passieren.

Mehr Einfluss von außen

In dieser Saison soll nun die Lust am Fußball zurückkommen. Und die SG will die vorderen Plätze angreifen. „Nur in der C-Klasse mitspielen macht ja keinen Sinn. Hier kann das Ziel nur sein, in die Playoffs zu kommen. Und dann wollen wir versuchen aufzusteigen“, sagt Lang. Dazu wurde die Mannschaft zahlreich verstärkt. Allerdings stießen die meisten Neuen erst spät zur Mannschaft, weshalb es noch ein paar Spieltage dauern wird, bis alles eingespielt und jeder integriert ist.

Das wird dann aber nicht mehr Marco Langs alleinige Aufgabe sein. Denn auch an der Seitenlinie hat es Veränderungen gegeben. Seinen ehemaligen Mitspieler Christian Gries-Zimmermann konnte er für das Amt des Co-Trainers gewinnen. Als Spielertrainer sei es schwierig, gerade wenn es mal nicht laufe, zu reagieren und Einfluss auf das Spiel zu nehmen. „Man sieht nicht alles oder man muss sein eigenes Spiel vernachlässigen, um Verbesserungen oder Umstellungen vorzunehmen. Das wird ab jetzt für mich einfacher, wenn Christian von der Seite aus reagieren und Kommandos geben kann“, freut sich der Schichtarbeiter von Profine über den Neuen im Staff.

Das Spiel an sich nehmen

Da Lang durch die Wechselschichten künftig nicht mehr immer präsent sein kann, kommt mit Daniel Vollmar noch ein weiterer Co-Trainer hinzu, der ihm und Gries-Zimmermann zur Seite steht. Für den 29-Jährigen ist es nach Jahren im Jugendtrainerbereich die erste Anstellung bei den Aktiven. Nach einer sehr schweren Verletzung, die er vor ein paar Jahren erlitten hatte, möchte Vollmar sich zudem langsam wieder als Feldspieler herantasten. Er wird aber zunächst ebenfalls nur von außen agieren.

Das letzte Entscheidungswort bei Aufstellung und Taktik wird allerdings bei Lang liegen, der wieder hauptsächlich im Angriff spielen möchte, „aber auch auf jeder anderen Position, auf der ich gebraucht werde.“ Zur Ausrichtung gäbe es nur zu sagen, dass man das Spiel an sich nehmen und agieren möchte. „Ob wir mit Viererkette oder Dreier- und Fünferkette spielen, das hängt in dieser Klasse auch immer davon ab, wer überhaupt an den Spieltagen da ist“, erklärt Lang. Wichtig sei, wieder Spaß am Kicken zu bekommen, dann würden sich auch die Erfolge einstellen, ist sich das Trainer-Trio sicher.

Die Klasse, das Team

Spielklasse: C-Klasse Pirmasens-Zweibrücken Südwest, Gruppe B

Trainer: Marco Lang, 34 Jahre alt, verheiratet, arbeitet im Werkzeug-Technik-Center von Profine. Im zehnten Jahr Spielertrainer in Wallhalben. An der Seitenlinie unterstützt ihn Christian Gries-Zimmermann, 49 Jahre alt, arbeitet bei der Robert Bosch GmbH in Homburg, ist verheiratet. Nach diversen Trainererfahrungen im Jugendbereich und mehr als zehn Jahren Vereinszugehörigkeit nun Co-Trainers. Dazu kommt Daniel Vollmar, 29 Jahre alt, ledig, beschäftigt bei der ThinXXS Mikrotechnology AG. Nach vier Jahren als Jugendtrainer der D- und C-Jugend des JFV Bruchmühlbach übernimmt er sein erstes Co-Traineramt bei den Aktiven.

Veränderungen

Zugänge: Viktor Zibert (SV Martinshöhe), Tobias Schneider (TuS Glan-Münchweiler), Andreas Schneider (TuS Landstuhl), Christof Besier (SG Oberarnbach), Maximilian Kraus (FV Kindsbach), Kai Siegler (SV Neumühle), Kevin Kiy (SV Schopp), Oliver Spriess (Vereinslos), Niklas Oster (Jugend FC Queidersbach) und Daniel Vollmar (SV Martinshöhe).

Abgänge: Florian Reiter und Pascal Reiter (beide FC Knopp).

Kader

Tor: Niklas Banik, Kai Gilcher, Pascal Peiffer, Oster Niklas.

Abwehr: Yannick Druck, Fabian Frantz, Andreas Guth, Dennis Bold, Dominik Reiter, Maximilian Kraus, Kai Siegler, Andreas Schneider, Thore Marhöfer, Tobias Bußer.

Mittelfeld und Angriff: Marco Lang, Daniel Vollmar, Christof Besier, Tobias Schneider, Kevin Kiy, Tobias Utzig, Sascha Reinig, Tewelde Teklesenbet, Kevin Wilhelm, Oliver Spriess, Corey Ken Carperton, Erwin Enikeew, Thorsten Hilse, Jens Seegmüller, Lukas Schwarz, Viktor Zibert.

Verein

Vorsitzende: Friedrich Reinheimer (VfL Wallhalben), Olaf Stein (FC Mittelbrunn) - Spielleiter: Thorsten Hilse - Mitglieder: 600.