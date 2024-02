Bei den Bezirkspokal-Endspielen am Wochenende in Mörsbach setzte sich Favorit SG Waldfischbach II am Ende gerade so durch. Die hiesigen Vereine VT Zweibrücken und BTTF Zweibrücken schieden bereits im Halbfinale aus.

„Für uns ist es sicher nicht unwichtig, im Pokal zu gewinnen. Ich will auch mal zum Pfalzpokalfinale. Wir haben zwar vor zwei Jahren gewonnen, aber da konnte ich wegen der Geburt unseres Kindes nicht mitspielen“, sagt Manuel Carbon vom TV Höheinöd, dessen Team im Halbfinale die BTTF klar mit 4:0 besiegte. Parallel verlor Bezirksklassist VT Zweibrücken bei dem im Final-Four-Modus ausgetragenen Turnier gegen die SG Waldfischbach mit 2:4. Einzig Sebastian Schwartz konnte mit Fünfsatzsiegen gegen die Materialspieler Florian Fischer und Mario Lelle für die VTZ punkten.

Letztes Einzel entscheidet

Im Endspiel führten die Waldfischbacher schon mit 3:0. Eine ganz klare Sache wurde es nicht, weil das starke Doppel Manuel Carbon/Julian Fischer sowie in den Einzeln Carbon und Thomas Höh nacheinander siegten. Beim Stand von 3:3 entschied Florian Fischer das Duell gegen Höheinöds Julian Fischer für sich und sorgte so für den 4:3-Sieg von Bezirksligist SG Waldfischbach und die gleichzeitige Qualifikation für den Pfalzpokal.

In Höheinöd wurde die Finals der Kreisligen und Kreisklassen ausgetragen. Im Kreisligen-Pokal gewann der SV Ruhbank mit 4:1 gegen den SV Mörsbach IV. Im Endspiel des Kreisklassenpokals unterlag die VT Zweibrücken mit 0:4 gegen die SG Waldfischbach III.