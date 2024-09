Zum Saisonstart in der Regionalliga Rheinland-Pfalz/Saar unterliegt die SG SV 64/Zweibrücken in Simmern mit 27:32. Der Spielgestalter fehlt, ein Mann, der eigentlich seine Karriere beendet hat, hilft aus. Siebenmeter gab’s nicht so viele.

Nach 10:5-Führung haben die Regionalliga-Handballer der SG SV 64/VT Zweibrücken