Auch die Saison 2020/21 wurde vom Südwestdeutschen Fußball-Verband wegen der Corona-Krise vorzeitig abgebrochen. So hatten die Verantwortlichen der SG Rieschweiler ausreichend Zeit , sich darüber Gedanken zu machen, wie es in der nächsten Spielzeit weitergehen soll. Bestimmte Gedankenspiele wurden aber gleich wieder ad acta gelegt.

Kein Thema mehr war in der Vorstandssitzung am Montag der in den vergangenen Wochen mal lose angedachte freiwillige Rückzug der Verbandsliga-Mannschaft in die Landesliga. „Wir wollen weiterhin in der Verbandsliga spielen“, positioniert sich Patrick Hildebrandt, Trainer des Verbandsliga-Teams der SGR, eindeutig zu diesem Thema. Ex-Profi Tobias Weis, im SGR-Vorstand für die Finanzen zuständig, hat die gleiche Meinung: „Wir wollen grundsätzlich so hoch wie möglich spielen. Alles Weitere soll dann auf sportlicher Ebene entschieden werden. Man soll den jungen Spielern Zeit geben, sich zu entwickeln. Am besten in Spielen auf hohem Niveau.“

Den Jüngeren fehlt Spielpraxis

Für Daniel Preuß, Spielertrainer der zweiten Rieschweiler Mannschaft und im Vereinsvorstand für den Spielbetrieb zuständig, ist ein Rückzug der Verbandsliga-Mannschaft in die Landesliga ebenfalls vom Tisch. „Das war in den letzten Wochen nur lose angedacht, aber alle im Verein wollen, dass wir mit der ersten Mannschaft weiter in der Verbandsliga spielen“, erklärt Preuß. Die momentan wegen der Corona-Zahlen wieder verschärfte Zwangspause beim Training für alle Spieler und Mannschaften ist für ihn unbefriedigend. „Den jungen Spielern, die vor einem Jahr aus der A-Jugend zu den unseren Aktiven gestoßen sind, fehlt es definitiv an Spielpraxis für ihre sportliche Entwicklung. Es gab ja kaum ernsthafte Begegnungen in dem abgelaufenen ersten Corona-Jahr“, klagt er.

Schwierige Kaderplanungen

Auch die Kaderplanung für seine zweite SGR-Mannschaft, die in der Bezirksliga kickt, gestalte sich schwierig. In den Gesprächen mit den jungen Spielern, die aus der A-Jugend zu den Aktiven stoßen, stellt sich laut Preuß schnell heraus, dass viele Kicker wegen ihrer beruflichen Entwicklung unschlüssig sind, ob sie den Verein wechseln oder doch lieber bei der SGR bleiben wollen. Ein Vereinswechsel steht bisher fest, teilt Preuß mit: David Borne heuerte zur neuen Saison beim TuS Maßweiler an.

In die Kaderplanung für die erste Mannschaft der SGR ist auch etwas Bewegung gekommen, wie Trainer Patrick Hildebrandt sagt. Mit Noah Hüther (TuS Maßweiler) und Noel Weis (TSC Zweibrücken) verlassen zwei Spieler den Verein. Neu zur SGR kam bereits in der Winterpause Desmond Joel Young. Der 19-jährige Young, der aus Höheischweiler stammt, ist nach einem USA-Aufenthalt wieder zurück in Deutschland, konnte aber noch kein offizielles Punktspiel für die SG Rieschweiler bestreiten. Mit Jonas Hausberger (19) kehrt zudem noch ein offensiver Spieler aus Hauenstein zur SGR zurück. „Ansonsten bleibt der Kader nach aktueller Lage unverändert“, sagt Hildebrandt, der es in momentanen Corona-Situation wie Preuß ähnlich schwierig findet, Spieler zu einem Vereinswechsel zu bewegen.

„Jetzt warten wir im Verein auf eine Nachricht vom Verband, wann und in welcher Form die neue Runde starten soll“, sagt Finanzchef Tobias Weis bezüglich der neuen Spielzeit ab Sommer bedingt optimistisch. „Eine Zweiteilung der Verbandsliga mit zwei Gruppen, wo es am Ende eine Aufstiegs-, beziehungsweise Abstiegsrunde geben wird, würden wir gut finden. Doch wir können nicht anderes tun als abwarten und die Entscheidung dann akzeptieren“, meint Weis.