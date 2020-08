Dudenhofen. Im sechsten Testspiel kassierte Verbandsligist SG Rieschweiler am Samstagnachmittag mit 1:4 (1:1) bei Oberligist FV Dudenhofen die erste Niederlage in dieser Vorbereitungsphase. „Dudenhofen war spielerisch sehr gut, hat uns bedeutend mehr zugesetzt als zuletzt Oberligist Elversberg II“, erkannte Rieschweilers Innenverteidiger Pascal Frank die Leistung der Vorderpfälzer an. „Die waren beim Ausnutzen der Chancen klar besser als Elversberg, haben auch verdient gewonnen. Wir haben dagegen gesehen, woran wir in der restlichen Vorbereitungszeit noch arbeiten müssen.“ Der Treffer für Rieschweiler zum zwischenzeitlichen 1:1 gelang Cedrik Spanier in der ersten Hälfte. Am Mittwoch (19.30 Uhr) testet die SG Rieschweiler zu Hause gegen die SF Bundenthal.