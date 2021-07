Mit 2:4 (1:1) verlor Fußball-Verbandsligist SG Rieschweiler sein zweites Testspiel bei Saarlandligist SV Bliesmengen-Bolchen. Gegenüber dem ersten Testspiel vor einer Woche gegen den Oberligisten FSV Jägersburg sah SGR-Trainer Patrick Hildebrandt aber eine Leistungssteigerung seiner Mannschaft.

Besonders im Spiel nach vorne. „Nach schwachen ersten zehn Minuten, in denen wir auch mit 0:1 in Rückstand geraten sind, sind wir besser ins Spiel gekommen, haben defensiv gut gestanden und in der Offensive die ein oder andere Chance herausgespielt“, beobachtete er gute offensive Momente seines Teams. Den Treffer zum 1:1-Halbzeitstand erzielte Marc Arzt nach einem Handelfmeter (35.).

Nach einigen Wechseln zur Pause dauerte es einige Zeit, bis Rieschweiler wieder in die Ordnung fand. So setzte es zwei Gegentore zum 1:2 und 1:3. Mirco Tüllner verkürzte zum 2:3, bevor kurz vor Schluss Bliesmengen-Bolchen zum 2:4-Endstand traf. „Bis auf die Gegentore, die wir erneut zu leicht bekommen haben, war das heute eine Steigerung zum letzten Testspiel“, fand Hildebrandt.