Benjamin Haag beschäftigt sich diesmal in seiner Kolumne Abseits mit dem Saisonfinale im Amateurfußball am kommenden Wochenende – und möglichen Verlängerungen.

SG Rieschweiler: Gibt es eine Saison-Verlängerung?

So schnell geht’s. Eine Woche zuvor war die inzwischen bis Saisonende von Tobias Weis und Jürgen Jubileum trainierte SG Rieschweiler noch in bester Ausgangslage, nun steht sie einen Spieltag vor Saisonende auf Platz 13 und damit am Abgrund der Fußball-Landesliga West. „Wir haben noch das letzte Spiel gegen Hermersberg. Da sind wir auch in der Lage, drei Punkte zu holen“, sagte Weis schon vor der 3:5-Niederlage bei Mitabstiegskonkurrent FC Schmittweiler-Callbach. Justus Rech schenkte SGR-Torhüter Marc Zimmermann gleich viermal einen ein.

Deshalb gilt jetzt für Rieschweiler, dass der Klassenverbleib nur sicher ist, wenn am letzten Spieltag zu Hause ein Sieg gegen die starken fünftplatzierten Hermersberger eingefahren wird, während der SV Winterbach und der FC Schmittweiler-Callbach nicht gewinnen. Und dann kann es kurios werden.

Denn gewinnt die SGR, während Schmittweiler bei den Sportfreunden aus Bundenthal remis spielt und Winterbach zu Hause gegen den TuS Hackenheim ebenfalls die Punkte teilt, gibt es drei punktgleiche Teams. Dann wird es spannend, weil bei Punktgleichheit im Amateurbereich nicht das Torverhältnis zählt, sondern es werden Entscheidungsspiele ausgetragen. Da wäre aber nicht nur eines, sondern eben drei solcher Spiele notwendig, um die Tabellenreihenfolge zu ermitteln. Möglicherweise geht die Saison also sogar in die Verlängerung für Rieschweilers Interims-Trainerduo. Weis ging vor dem Spiel gegen Schmittweiler davon aus, dass sein Engagement noch zwei Spiele dauert. Möglicherweise hat die Abschiedsvorstellung ab Sonntag dann doch etwas Überlänge.

A-Klasse: Künftig noch mehr Bezirksliga-Derbys möglich

Spielertrainer Mentor Shabani vom SVN Zweibrücken wollte trotz sechs Punkten Vorsprung vor dem vergangenen Wochenende noch keine Gratulationen zur Meisterschaft annehmen. Der direkte Verfolger SG Weselberg/Linden hatte noch als einziger Klub die Möglichkeit, die Mannschaft von der Hofenfelsstraße vom A-Klasse-Thron zu stoßen. Jetzt aber ist es fix. Nach vielen Jahren, nach dem Absturz von der Regional- und der Oberliga bis in die B-Klasse, sind beim SVN bald wieder Teams zu sehen, die über die ländliche Region hinausgehen. Zwar keine klangvollen Namen wie Kickers Offenbach, der SSV Ulm oder der SV Waldhof Mannheim zu Regionalliga-Zeiten (2013 bis 2015), aber es gibt doch wieder stark ambitionierte Gegner im Amateurbereich. Zudem kommt es in der Bezirksliga dann auch zu Derbys gegen den SV Battweiler und Palatia Contwig.

Möglicherweise aber auch eins gegen die SG TuS Rimschweiler/VB Zweibrücken, die ihrerseits über Aufstiegsspiele noch den Weg in die Bezirksliga finden kann. Nach einem fulminanten 5:1-Sieg gegen Martinshöhe steht die SG in der A-Klasse auf Rang zwei, einen Punkt vor der SG Heltersberg/Geiselberg (66). Der Saisonabschluss wird aber hart, denn der Spielplan weist am Samstag um 16 Uhr das Stadtderby gegen den abstiegsbedrohten TSC Zweibrücken II aus. Gewinnt das SG-Team von Spielertrainer Felix Brunner, braucht es aber gar nicht rechnen. Und klar: Noch ein paar Derbys mehr in der Bezirksliga wären nicht schlecht.

SG Bechhofen/Lambsborn: Spektakel ist man gewohnt

„Der Saisonstart hat es nicht hergegeben. Aber jetzt wollen wir schon einen Platz unter den besten fünf Mannschaften verteidigen“, gab Lukas Agne, Spielertrainer der SG Bechhofen/Lambsborn, nach dem Kreispokalsieg als Ziel aus. Das rückt nun immer näher – und die Agne-Truppe hat es noch selbst in der Hand. Denn die drei Punkte schwächere SG Queidersbach/Harsberg (44) empfängt am Sonntag die Bechhofer. Ein Remis reicht, um das Ziel zu erreichen. Am Sonntag war es aber mal wieder wild bei den Bechhofern, die nach einer 4:0-Führung zur Pause fast noch ins Straucheln kamen gegen den Tabellenletzten SG Spesbach/Elschbach. Tief in der Nachspielzeit der zweiten Hälfte kassierte Bechhofen noch das 5:4. Spektakel ist man aber gewohnt in Bechhofen, wie das Torverhältnis von 78:62 beweist. Zum Saisonabschluss am Sonntag wäre Agnes Nerven aber sicher auch ein sanftes 0:0 zuträglich.