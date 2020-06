Fußball-Verbandsligist SG Rieschweiler startet am Sonntag in die Vorbereitung in die neue Spielzeit – wann auch immer die dann beginnt. Dem Vernehmen nach will der Südwestdeutsche Fußball-Verband Anfang September mit der neuen Runde loslegen, im Einklang mit den dann geltenden Corona-Regeln. Der neue Trainer der SG Rieschweiler, Patrick Hildebrandt (kommt vom FK Petersberg) bittet seine Spieler am Sonntag ab 11 Uhr im Christoph-Weis-Stadion zum ersten Aufgalopp für die neue Runde. In der abgelaufenen Corona-Saison hatte die SG Rieschweiler nach 20 gespielten Partien mit 14 Punkten und einem Quotienten von 0,70 (Punkte geteilt durch die Anzahl der Spiele) den vorletzten Platz 15 in der Verbandsliga belegt.