Bei der SG Rieschweiler ist der Knoten geplatzt, beim SC Hauenstein setzt sich der Negativtrend fort.

Nach sechs Niederlagen in Folge und dem Rücktritt von Trainer Björn Hüther hat die SG Rieschweiler in der Fußball-Landesliga das Heimspiel gegen Aufstiegsanwärter SC Hauenstein mit 2:0 (2:0) gewonnen. Für den Tabellendritten aus dem Wasgau, der Kapitän Maximilian Seibel (nach Rot-Sperre) und Fidel Schmähling (nach Verletzungspause) wieder einsetzen konnte, war es die dritte Niederlage in Serie.

Die beiden neuen Trainer der SGR, Jürgen Jubileum und Tobias Weis, trieben ihre Mannschaft immer wieder an. Der Hauensteiner Tim Kaiser hatte vor knapp 200 Zuschauern früh die erste große Torchance der Partie, scheiterte jedoch. Simon Hauck brachte Rieschweiler in der 14. Minute in Führung. Nur sechs Minuten später traf auch Martin Stuppy im Anschluss an eine Standardsituation für die Gastgeber. Nach der Halbzeitpause spielte sich das Geschehen meist in Rieschweilers Hälfte ab. Die SGR hatte allerdings noch einige gute Konterchancen, die sie jedoch nicht in Tore umwandelte. Rieschweiler hat durch den Sieg nun fünf Punkte Vorsprung auf den Tabellen-14. Hinterweidenthal, der das Derby in Bundenthal durch ein Tor des nächste Saison für Rieschweiler stürmenden Dennis Brödel in der vierten Nachspielminute mit 2:3 verlor.