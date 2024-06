Die neue Spielgemeinschaft in der C-Klasse kommt auch, um den A-Jugendlichen Spielmöglichkeiten bei den Aktiven zu bieten.

Die SG Rieschweiler und der FC Höhfröschen kooperieren in der kommenden Saison miteinander und bilden zusammen eine gemeinsame Mannschaft in der C-Klasse, die SG Höhfröschen/Rieschweiler. Dies bestätigte Höhfröschens Vorsitzender Heini Klein auf Anfrage der RHEINPFALZ.

„Sinnvoll“

Rieschweiler habe, so Klein, für seine bisherigen zwei Teams „47, 48 Spieler zur Verfügung“. Da ergänze sich die mit ihrer ersten Mannschaft in der Landesliga spielende SGR mit den in Personalnöten steckenden „Fröschen“, die gerade aus der B-Klasse abgestiegen sind. Auch um den A-Junioren der beiden Vereine, die bereits in einer Spielgemeinschaft agieren, Spielmöglichkeiten bei den Aktiven zu bieten, sei diese Kooperation „sinnvoll“, sagte Klein.

Der für diese künftige neue Mannschaft als federführend geltende FC Höhfröschen war in der jüngeren Vergangenheit bereits mit der SG Thaleischweiler-Fröschen eine Spielgemeinschaft eingegangen. Trainer der neuen C-Klasse-Spielgemeinschaft ist der vom SV 53 Rodalben kommende Philipp Bischoff.