Jürgen Jubileum (56) und Tobias Weis (54) treten beim abstiegsgefährdeten Fußball-Landesligisten SG Rieschweiler die Nachfolge des am Sonntag zurückgetretenen Björn Hüther an. Gemeinsam mit dem bisherigen Co-Trainer Christian Ohlinger sollen in den letzten fünf Saisonspielen die Punkte für den Verbleib in Liga sieben geholt werden. „Vonseiten des Vereins ist das die allerbeste Lösung“, nahm SGR-Spielleiter Timo Hauck am Dienstagabend Stellung zu den Personalien.

Der in Heltersberg wohnende Jubileum war in den 1990er Jahren Leistungsträger beim SC Hauenstein, der auch in der Regionalliga (damals dritte Liga) spielte. Er hat exakt 400 Partien in Regional- und Oberliga in den Beinen. Jubileums Sohn Johannes schnürt zudem die Fußballschuhe für die SGR, die ihre letzten neun Spiele verloren hat. Und Tobias Weis ist eigentlich die personifizierte SG Rieschweiler. Als Profi war er für Wattenscheid 09 und den FC Kaiserslautern am Ball. Hauck: „Wir sind sehr guter Dinge, dass es so funktioniert.“