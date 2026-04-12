150 Fans sehen einen Traumstart der SGR und einen starken Gäste-Torwart Keßler. Am Ende jubelt Winterbach, Rieschweiler hadert mit vergebenen Chancen.

Den besten Auftakt, den man sich vorstellen und wünschen kann, erwischte die SG Rieschweiler am Sonntag in ihrer Landesliga-Partie vor 150 Zuschauern gegen den Mitkonkurrenten im Abstiegskampf, den SV Winterbach. Der erste Angriff des Spiels wurde über die linke Seite vorgetragen, wo am zweiten Pfosten Max Welter alleine stand und die 1:0-Führung erzielte. Am Ende stand aber doch eine bittere 1:4 (1:2)-Heimniederlage.

Das frühe 1:0 war Balsam für das angeknackste Gemüt der SGR-Mannschaft, die 2026 noch kein Pflichtspiel gewinnen konnte. In den Folgeminuten ging die SGR das Spiel weiter mit Elan und Offensivdruck an. Beim Versuch, das Ergebnis weiter hochzuschrauben, verfehlte Jona Wohlgemuth (12.) mit seiner Volley-Abnahme nur knapp den Torwinkel. Eine erste Duftmarke für die Gäste setzte dann Luis Becker. Die war keine große Gefahr für Schlussmann Marc Zimmermann, der nach seiner Rot-Sperre wieder zwischen den Pfosten stand.

Zwei Top-Torjäger, aber nur einer zündet die Rakete

Mit SGR-Spieler Simon Hauk (29 Saisontore) und Elias Pfenning (18) standen zudem die beiden bisher erfolgreichsten Landesliga-Torjäger der Saison auf dem Platz. Pfenning war bei Martin Stuppy und Luca Hauk in guten Händen. Währenddessen ließ Hauk zwischen Minute 27 und 30 mehrere Alarmglocken im SVW-Strafraum erklingen. Immer wieder konnte Gäste-Torwart Samuel Keßler abwehren. Luis Neumüller stand zur Abwechslung mal die Latte im Weg (31.).

Zu unbedarft ließ dann Jonah Wohlgemuth den Winterbacher Henry Schneberger flanken, der bis dahin fehlerfreie Martin Stuppy hielt zu viel Abstand zu Pfenning, der acht Meter vor dem Kasten den Ball einmal aufkommen ließ und ihn dann ansatzlos an Stuppy und Zimmermann zum überraschenden Ausgleich ins Tor schoss (40.). Mit seinem dritten Schuss aufs SGR-Gehäuse erzielte Pfenning vier Minuten später, wieder völlig aus dem Nichts, sogar das 1:2.

Gäste spielen sich über drei Stationen zum 3:1

Auf der anderen Seite brauchte SVW-Torwart Keßler bei Welters gezirkelter Schussabgabe jeden Zentimeter seines Körpers, um den Ball noch übers Tordreieck zu bugsieren. Da Winterbach die deutlich bessere Effizienz zeigte, trat die Heimmannschaft den Weg in die Kabine zur Pause mit einem Rückstand an.

Die Rieschweilerer mussten, wie so oft, wieder Moral zeigen, wenn sie das Spiel noch drehen wollten. Ein erstes Herantasten an den SVW-Strafraum kam gleich nach dem Seitenwechsel zwar zustande – ehe Pfenning unter Beweis stellte, was er für ein hervorragender Stürmer ist. Routinier Christian Ohlinger patzte im Mittelfeld mit einem Fehlpass. Die tiefstehenden Gäste spielten den gewonnenen Ball über drei Stationen zu ihrem Torjäger, der sich nicht zweimal bitten ließ und zum 3:1 (51.) traf.

SVW-Keeper Keßler hat die Lufthoheit

SGR-Trainer Björn Hüther wechselte dann dreifach, um frisches Personal in die verkopfte Situation zu bringen. Alles Anlaufen brachte aber keinen Erfolg. 20 Minuten vor dem Ende schöpfte Hüther die letzten Wechselmöglichkeiten aus, hinten ging die SGR mit einer Dreierkette ins Risiko und nahm Nadelstiche der Gäste in Kauf. Da Winterbach massiv in der Mitte stand, konnte die SGR nur Lösungen über die Außen finden. Aber Keeper Keßler war in der Luft sehr präsent und fischte entweder alles herunter oder faustete es weg.

Die beiden Ex-Profis Elijah Wohlgemuth und Erik Durm schalteten beim Einwurf (72.) einmal schneller als die SVW-Abwehr. Von Durms Stirn ging der Ball aber nur an die Latte. Wie schwierig die Situation derzeit ist, zeigten zwei Szenen: Luca Hauk sprang unbedrängt ein Einwurf an die Hand. Sein Bruder Simon bekam im Fünfer den Ball gut vorbereitet auf den linken Fuß. Anstatt wie Pfenning, ohne nachzudenken, draufzuhalten, legte er ihn sich noch mal auf den anderen Fuß, und schon war ein Abwehrbein zum Blocken da.

Coach Hüther muss wieder Aufbauarbeit leisten

In der Schlussminute schraubte Elias Pfenning sein Konto mit 4:1 auf jetzt 22 Treffer hoch. Neben Pfenning bleibt wohl auch Torwart Keßler im Gedächtnis der SGR-Spieler. Was der eine vorne erledigte, verhinderte der Mann im gelben Trikot und Hosen hinten. Ein wenig sprachlos war hernach Björn Hüther ob des Spielgeschehens. Moral und Willen sprach er seinen Jungs nicht ab, „aber nach 35 guten Minuten brechen uns Einzelaktionen das Genick“. Er werde seine Jungs diese Woche wieder aufbauen. „Aber wenn du jedes Mal nach einem anfangs recht guten Auftakt das Spiel so herschenkst, dann steigst du ab.“