„Ich will eine Reaktion der Mannschaft sehen.“ So lautet die klare Ansage von Patrick Hildebrandt, Trainer des Fußball-Verbandsligisten SG Rieschweiler, nach der desolaten Leistung beim 1:7 gegen die SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach und vor der nächsten Partie am Sonntag (Anstoß: 15 Uhr) beim SV Steinwenden.

„Ich hoffe, dass die Leistung vom letzten Sonntag ein einmaliger Ausrutscher war“, sagt Hildebrandt. Ihm sei bei der ersten Trainingseinheit in dieser Woche aufgefallen, dass den Spielern die hohe Niederlage nachgegangen ist: „Doch jetzt gegen Ende der Woche ist die positive Einstellung wieder zurück. Es hilft ja nicht, dass wir den Kopf in den Sand stecken und resignieren.“

Verletzungspech

Schade ist für den Coach, dass zu den negativen Ergebnissen (sechs Spiele, sechs Niederlagen, 6:23 Tore) nun noch das Verletzungspech hinzukommt. Vergangenen Sonntag gegen die Spielgemeinschaft aus Meisenheim musste Nachwuchsspieler Noah Hüther nach einer Stunde verletzungsbedingt ausgewechselt werden. „Ich habe kleine Einrisse am hinteren Kreuzband und einen Bluterguss im Knie“, berichtet der 19-Jährige vom Ergebnis der medizinischen Untersuchung am Donnerstag und fügt hinzu: „Ich werde jetzt in der Unfallchirurgie in Pirmasens noch einmal näher untersucht. Dann wird festgelegt, wie die weitere Behandlung aussehen wird. Auf alle Fälle muss ich erst mal pausieren.“

Ebenfalls verletzt hat sich in diesem Spiel Sven-Eric Mayer, der mit einer Rippenprellung ausgewechselt werden musste. Sein Einsatz in Steinwenden ist fraglich. Auch hinter dem von Außenverteidiger Philipp Rung, der eine Bänderverletzung hat, steht ein Fragezeichen. Dagegen kann Spielertrainer Hildebrandt nach ausgeheilter Kopfverletzung wieder spielen, und auch Lukas Bißbort, der zuletzt beruflich verhindert war, steht gegen Steinwenden wieder zur Verfügung.

Den SV Steinwenden hält Hildebrandt für eine solide Truppe, die in ihrem zweiten Verbandsliga-Jahr eine gute Rolle spielt, wie man an ihren bisherigen Ergebnissen sieht. Steinwenden hat schon neun Punkte auf dem Konto, siegte gegen den Titelkandidaten SV Morlautern mit 4:0, gegen Eintracht Bad Kreuznach mit 1:0 und beim jüngsten SGR-Bezwinger, der SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach, mit 3:0.

Hildebrandt ordnet Abwehr

„Wir können in Steinwenden nur punkten, wenn wir in der Defensive wieder kompakter stehen“, betont Hildebrandt. Der ehemalige Regionalliga-Innenverteidiger hofft, dass durch seinen Einsatz der Defensivverbund wieder eine bessere Ordnung hat und sich nicht so schnell übertölpeln lässt.