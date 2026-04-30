Der Verein hat jetzt die Weichen für die neue Saison gestellt: Eine Sache kann der neue Coach, der schon gegen Bayern und Dortmund spielte, aber definitiv ausschließen.

Ein Mann mit Bundesliga-Erfahrung wird in der kommenden Saison die SG Rieschweiler trainieren. Sebastian Reinert löst dann beim aktuellen Tabellen-13. der Fußball-Landesliga die Interimscoaches Jürgen Jubileum und Tobias Weis ab.

Der ehemalige Profifußballer ist bis Rundenende in der Landesliga noch Trainer der Sportfreunde Bundenthal. „Egal ob in der Landes- oder in der Bezirksliga“ wird er danach das SGR-Team übernehmen. Dies sagten unisono Reinert und Rieschweilers Spielleiter Timo Hauck.

Viele Jahre in Bundenthal

Reinert war sechs Jahre lang – zunächst als Spielertrainer, dann im weiteren Verlauf meist nur noch als Trainer – in Bundenthal in der Verantwortung. Den größten Erfolg feierte er mit dem Wasgau-Dorfverein in der Saison 2022/23, als er die Vizemeisterschaft erreichte und zwei Aufstiegsspiele zur Verbandsliga gegen Offenbach absolvierte.

„Es waren schöne Jahre in Bundenthal, aber sie haben auch an meinen Nerven gezehrt, insbesondere wegen der häufigen Personalsorgen. Und eigentlich wollte ich ein Jahr pausieren …“, merkte Reinert an. Jetzt freue er sich auf die neue Aufgabe in einem bestens geführten Verein mit zwei Herrenmannschaften in Landesliga und A-Klasse sowie exzellenter Jugendarbeit. „Etwas viel Besseres hätte mir nicht passieren können“, sagte Reinert.

14 Erstliga-Spiel für den FCK

Der 39-Jährige absolvierte anno 2006 14 Bundesliga-Spiele für den 1. FC Kaiserslautern, war unter anderem gegen Bayern München (1:1), Borussia Dortmund (1:2) und den VfB Stuttgart (1:1) am Ball. Der gebürtige Saarländer absolvierte zudem für die Roten Teufel 53 Partien in der Zweiten Bundesliga und für den SV Wehen Wiesbaden 35 in der Dritten Liga, war 107-mal in der Regionalliga am Start und trug von 2011 bis 2018 auch das Trikot des FK Pirmasens.

Sebastian Reinert schließt allerdings „definitiv aus“, für die SGR zu spielen, „bei dem zahlreichen Personal, das mir zur Verfügung steht“. Mit Frau und Tochter wohnt der ehemalige U21-Nationalspieler in Pirmasens, wo der gelernte Automobilkaufmann bei der Firma Peter Bourguignon GmbH „Modischer Schuhschmuck“ arbeitet.