Es wurde nichts mit der Revanche der SG Rieschweiler in der Fußball-Verbandsliga Südwest im Heimspiel gegen den SV Steinwenden. Mit einem auch in der Höhe verdienten 6:0 (4:0)-Auswärtssieg entführte der Tabellenfünfte am Samstag verdient drei Punkte aus dem Christoph-Weis-Stadion in Rieschweiler und wahrte mit nun 20 Punkten weiter seine Chancen für die Aufstiegsrunde.

Es war aus Rieschweiler Sicht ein Tag zum schnellen Vergessen. Wie sehr Rieschweilers Spielertrainer Patrick Hildebrandt nach Spielende an dem trüben, regnerischen Novembertag gefrustet