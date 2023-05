Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Hier einloggen

Nach vier bisher schwachen Auftritten in der Ferne mit jeweils hohen Niederlagen muss die SG Rieschweiler in der Fußball-Verbandsliga am Samstag um 17 Uhr erneut auswärts ran. Gastgeber ist dann Schlusslicht SG Meisenheim/Desloch-Jeckenbach, das erst zwei Punkte einfahren konnte und zu Hause gegen Rieschweiler endlich mal dreifach punkten will.

„Dieses Vorhaben wollen wir mit aller Macht verhindern“, hat sich SGR- Spielertrainer Patrick Hildebrandt vorgenommen, auch wenn er im Hinterkopf immer noch die desolate Leistung seiner Mannschaft