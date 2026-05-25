Daniel Preuß schießt in seinem Abschiedsspiel die beiden ersten Tore zum 4:0-Sieg der SG Rieschweiler gegen den SV Hermersberg.

Sein letztes Spiel nach 14 Jahren bei der SG Rieschweiler war eines nach Drehbuch für Daniel Preuß. Der 40-Jährige, der zur SG Thaleischweiler-Fröschen zurückkehrt, traf am letzten Rundenspieltag der Fußball-Landesliga West beim 4:0 (1:0) gegen den SV Hermersberg erst sehenswert und später auch noch vom Elfmeterpunkt. Weil auch das Ergebnis der Konkurrenz passte, hat die SGR damit den Abstieg in die Bezirksliga verhindert.

Rieschweiler ging als Tabellendreizehnter mit 29 Punkten ins letzte Saisonspiel. Um auf den sicheren zwölften Platz vorzurücken, musste ein Heimsieg her, und zugleich durfte entweder der FC Schmittweiler-Callbach (31) bei den Sportfreunden Bundenthal nicht gewinnen oder der SV Winterbach (31) nicht gegen den TuS Hackenheim dreifach punkten. Bei einem Unentschieden eines der beiden Konkurrenten und einem zeitgleichen SGR-Sieg hätte es ein Entscheidungsspiel gegeben.

Vierkampf um Rang zwei

Auch für Rieschweilers Gegner, den auf Rang fünf liegenden SV Hermersberg, ging es noch um etwas, wobei die Chance, noch Rang zwei und damit die Aufstiegsspiele zu erreichen, nur klein war. Und im Nachhinein hätte den Hermersbergern ein Sieg nichts genutzt, weil sich die SG Meisenheim (nach einem 1:1 zur Halbzeit) mit einem 6:1-Sieg beim abgestiegenen SV Hinterweidenthal die Vizemeisterschaft sicherte. Auch der zur Saison-Halbzeit noch klar das Klassement anführende SC Hauenstein gewann und schließt nach dem 3:1 beim TSC Zweibrücken die Runde auf Rang drei vor dem SV Kirchheimbolanden (2:0 gegen Rodenbach) ab.

Zurück nach Rieschweiler: Als Schiedsrichter Julius Faber bei brütender Hitze auf dem Naturrasenplatz nach 23:55 Minuten zur Trinkpause bat, war den 200 Zuschauern außer einem Flankenlauf von Hermersbergs Philipp Ruf und einer feinen Hacken-Weitergabe von Weltmeister Erik Durm nichts geboten worden. Daniel Preuß trat erstmals in der 33. Minute in Erscheinung. Nach einem Befreiungsschlag seines Teams kam er im Duell mit SVH-Abwehrspieler Christopher Metzger, der seine Karriere beendet, zum Abschluss, verpasste jedoch knapp das Gehäuse. Elf Zeigerumdrehungen später machte es Preuß besser. Der ehemalige Oberligastürmer des FK Pirmasens und des SC Hauenstein traf nach einem Freistoß 20 Meter vor dem SVH-Tor per wunderbarer Direktabnahme zum 1:0. „Woooooohhhhh! Jaaaaaa!“, jubelte Preuß lauthals bei seinem Lauf in Richtung Trainerbank.

Ludys Ärger

„Wir hatten diese Woche noch darüber geredet, dass Preuß aus jeder Lage schießt und einen super linken Fuß hat. Dann verteidigen wir das nicht“, sagte nach der Partie der ziemlich bediente SVH-Spielertrainer Christopher Ludy zu dieser Szene. Noch vor der Pause hätte Luca Hauk mit einem Fernschuss fast auf 2:0 erhöht.

Direkt nach der Pause war der Hermersberger Ruf derart erzürnt über einen ausbleibenden Foulpfiff, dass er sich eine Gelbe Karte samt Zeitstrafe einhandelte (48.). In der zehnminütigen Überzahl erhöhte Preuß per Elfmeter auf 2:0 (55.), nachdem Jungspund Levin Könnel Rieschweilers Kevin-Alexander Gundt unnötig und unsanft von den Beinen geholt hatte. „Zwei Tore zum Abschluss waren echt genial vom ,Preußer’“, schwärmte später SGR-Routinier Christian Ohlinger. Preuß selbst merkte an: „Sowas kann man nur träumen. Du stellst dir immer wieder vor, wie das letzte Spiel läuft. Dass es so kam, ist genial.“

„Der absolute Wahnsinn“

Jeweils völlig ungestört trafen Johannes Jubileum zum 3:0 (58.) und Finn Kettenring zum 4:0 (65.). „Man kann hier verlieren, ohne jede Frage. Aber mir kommt es auch auf die Art und Weise an. Ich bin mit der Leistung unzufrieden, das habe ich den Jungs auch direkt nach dem Spiel gesagt. Wir waren nicht vier Tore schlechter“, sagte der verärgerte Ludy, der sich ob des Trends der vergangenen Wochen nicht mehr die ganz großen Hoffnungen auf die Aufstiegsspiele gemacht hatte.

Glücklich war dagegen Preuß. „Es ist der absolute Wahnsinn. Ich habe bei meinem ersten Tor gar nicht nachgedacht, was ich mache. Das war ein ganz wichtiges Zeichen“, sagte er nach der Partie. Nach dem Spiel übermannte es Preuß im familiären Kreis, Tränen flossen, auch weil die Sportfreunde Bundenthal, die letztmals vom künftigen SGR-Coach Sebastian Reinert trainiert wurden, Schmittweiler-Callbach mit 4:1 besiegten. Damit war die SG Rieschweiler gerettet. Winterbach gewann zwar mit 4:3 gegen Hackenheim, doch das war den Rieschweilern letztlich egal. Hauptsache, es geht nächste Saison in der Landesliga weiter.