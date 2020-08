Mit den Testspielen drei und vier ging die Saisonvorbereitung für Verbandsligist SG Rieschweiler weiter. Gegen Bezirksliga-Aufsteiger FK Clausen spielte die SGR unter der Woche 1:1, zuletzt gewann die SGR mit 4:0 gegen den A-Klassen-Vertreter der Spvgg Waldfischbach-Burgalben. Die zweite SGR-Mannschaft der SGR siegte mit 5:2 gegen den SV Großsteinhausen, und am Sonntag spielte das Team 1:1 gegen die SG Harsberg. Heute (19 Uhr) tritt die Rieschweiler Erste von Neu-Trainer Patrick Hildebrandt gegen Oberligist SV Elversberg II zu einem weiteren Test auf dem Rasenplatz an. Die zweite SGR-Truppe von Trainer Daniel Preuß kickt am Sonntag, 16. August, um 16 Uhr auf dem Kunstrasenplatz gegen den TV Althornbach.