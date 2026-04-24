Nach dem 2:3 in Hermersberg zählt für den Vorletzten nur ein Sieg. Althornbach kommt stabilisiert, aber als Schlusslicht. Ein zähes Ringen und schwere Kost bahnen sich an.

Am vergangenen Spieltag hat es mal wieder nicht gereicht für den Tabellenvorletzten der A-Klasse Pirmasens/ Zweibrücken, die SG Maßweiler/Höhmühlbach, um mit einem Punktertrag das Spielfeld zu verlassen. Jetzt am Sonntag steht ab 15 Uhr auf dem Maßweiler Rasenplatz das absolute Kellerduell gegen Schlusslicht TV Althornbach an.

Trotz 45-minütiger Unterzahl gelang der Spielgemeinschaft zuletzt zwar noch der Ausgleich bei Hermersbergs zweiter Mannschaft. „Aber am Ende sprang doch wieder ein 3:2-Sieg des Gegners heraus, obwohl wir wieder, auch wenn diese Undiszipliniertheit dabei war, ein richtig gutes Spiel gemacht haben. Wir hatten es verdient, etwas mitzunehmen“, hadert SG-Spielertrainer Kevin Leiner mit dem letzten Spiel, was ein bisschen Sinnbild für die Saison ist.

Saisonendspurt mit SG-Gegnern auf Augenhöhe

Langes Lamentieren kann sich die SG aber nicht erlauben. „Jetzt kommen die Wochen mit den Gegnern, wo du einfach punkten musst, wenn du die Klasse noch irgendwie halten willst“, läutet Leiner den wichtigen und entscheidenden Saisonendspurt ein. Am Sonntag empfängt die SG Maßweiler/Höhmühlbach (18 Punkte) den TV Althornbach (elf Punkte). Danach haben sie mit dem FC Fehrbach, TSC Zweibrücken II und TuS Erfweiler noch drei momentan direkt vor ihnen liegende Konkurrenten vor der Brust. Am vorletzten Spieltag kommt der SV Lemberg aus dem gesicherten Mittelfeld hinzu.

Rechenspiele sind für Kevin Leiner nichts. „Wir müssen einfach gewinnen, auch mal auswärts. Anders geht es nicht, denn ich werde nicht anfangen zu spekulieren, wie viele steigen letztlich ab, wer kommt hoch oder von oben runter? Wir wollen alles aus eigener Hand bestimmen und uns über den Strich retten.“ Mit den Althornbachern erwartet er „eine Mannschaft, die sich zuletzt mit ein paar Punkten sich Selbstvertrauen geholt hat“. Auch wenn der TVA etwas abgeschlagen als Letzter dasteht, rechnet der SG-Coach keinesfalls mit einer Mannschaft, die sich aufgegeben hat.

Leiner erwartet keine Ballstafetten am Sonntag

„Es wird wohl ein enges Spiel werden, mit zwei Teams, deren Marschroute auf Sieg ausgerichtet ist.“ Schon das Hinspiel sei schwere Kost gewesen. „Das darf es am Sonntag gerne wieder werden. Es werden keine Ballstafetten erwartet, sondern es gilt, alles Drumherum auszublenden, um erfolgreich zu sein.“ Leiner selbst kann dabei nicht mehr aktiv mithelfen, vor vier Wochen hat er sich die Kreuzbänder im rechten Knie gerissen.

Janik Greinert Archivfoto: Mario Moschel

Der TV Althornbach hat den letzten Tabellenplatz der A-Klasse seit nun 18 Spieltagen nicht mehr verlassen. Dennoch hat sich das Team in der Rückrunde stabilisiert. Einen Punkt brauchen sie noch, um auf sechs, wie nach der Vorrunde, zu kommen. Die Althornbacher treffen inzwischen wieder häufiger und kassieren weniger Gegentore. Zuletzt blieben sie zweimal nacheinander ungeschlagen. In diesem Stil muss es letztlich für Janik Greinert und seine Truppe in den verbleibenden Spielen weitergehen, wollen sie auch in der kommenden Saison in der A-Klasse spielen.

Greinert: Haben gute Schritte nach vorne gemacht

„Wir haben in der Rückrunde gute Schritte nach vorne gemacht, wir präsentieren uns sportlich ganz anders“, so Greinerts Einschätzung. „Was geblieben ist: Wir bringen uns zu oft selbst um den eigenen Lohn, ziehen 50:50-Spiele am Ende nicht, bekommen eine Elfmeterentscheidung gegen uns oder lassen die Chancen liegen“, urteilt er.

Auch der TVA hat ein Restprogramm gegen einige weitere Konkurrenten aus seinem Tabellen-Dunstkreis, aus denen noch einiges zu holen ist. „Klar, wir sind jetzt in einer Saisonphase, wo die Tabellensituation immer wichtiger wird. Aber wir sagen uns schon seit Wochen, dass wir uns den Blick auf die Tabelle sparen können und auch die Mannschaften aus unserem Umfeld außer Acht lassen müssen. Das bringt sowieso nichts, denn nur wir können uns verbessern, wenn wir uns belohnen. Alles andere erhöht nur den Druck“, erläutert er die Herangehensweise für sich und sein Team. „Wir sind besser beraten, unsere eigenen Aufgaben zu erfüllen. Das haben wir der Mannschaft auch so eingetrichtert, und das gelingt uns momentan ganz gut. Wir denken nur von Spiel zu Spiel, auch wenn das jetzt eine Floskel ist.“

TVA soll eigene Ideen auf den Platz bringen

Genau das wird er seinen Spielern bis Sonntag weiter gebetsmühlenartig vortragen. „Wir müssen unseren eingeschlagenen Weg in den Spielen vollenden, unabhängig davon, ob wir gegen den Zweitletzten oder Achten spielen.“ Darum ist sein Credo, das er seinen Jungs vorgibt: „Wir wollen unsere eigenen Ideen auf den Platz bekommen, bestmöglich über 90 Minuten. Dann werden wir, unabhängig davon, was der Gegner am Sonntag macht, gewinnen.“