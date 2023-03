Jetzt direkt weiterlesen Mit dem Plus-Abo alle Artikel auf rheinpfalz.de lesen nur 1€ monatlich kündbar Zum Angebot Sie sind bereits Digital-Abonnent?

Nach dem Unentschieden im Hinspiel ist eins sicher: Wer am Sonntag das Rückspiel in Simmertal gewinnt, steigt in die Landesliga West auf. Ein Spieler von Bezirksligist SG Knopp/Wiesbach nahm die extreme Defensivtaktik der Gäste am Mittwoch mit Humor.

In der Relegation zur Landesliga kam Bezirksligist SG Knopp/Wiesbach am Mittwochabend gegen den VfL Simmertal trotz drückender Überlegenheit nicht über ein 1:1 (0:1)-Unentschieden hinaus.