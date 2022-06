Die SG Knopp/Wiesbach hat am Mittwochabend ihre Chance gewahrt, als Zweiter der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Westpfalz noch in die Landesliga West aufzusteigen. Gegen den VfL Simmertal, Zweiter der Aufstiegsrunde der Bezirksliga Nahe, kam die SG-Mannschaft von Trainer Sanel Nuhic und des spielenden Co-Trainers Mentor Shabani im ersten Relegationsspiel zu einem 1:1 (0:1)-Unentschieden. Fast war das 1:1 auf dem Rasenplatz in Wiesbach aus Sicht der Gastgeber aber zu wenig.

Denn es war ein ganz einseitiges Spiel vor rund 600 Zuschauern – inklusive einer großen angereisten, etwa 100 Mann starken Fangemeinde aus dem Landkreis Bad Kreuznach. Eigentlich spielten nur die Gastgeber auf das Simmertaler Tor, der eine VfL-Freistoß vor der Pause war nicht wirklich gefährlich. Dennoch lief das SG-Team ab der 27. Minute einem Rückstand hinterher: Da war Denis Sikora ein Eigentor unterlaufen. Um die 40. Minute herum hatte das Team der SG Knopp/Wiesbach einige gute Möglichkeiten nach Eckbällen, einmal konnten die Gäste gerade noch auf der Linie klären.

Auch nach Wiederanpfiff war nur die SG Knopp/Wiesbach am Drücker, wie zwei Latten-, ein Pfostentreffer und ein Abseitstor bewiesen. Von den Gästen war jetzt gar nichts mehr zu sehen. Ab der 73. Minute war die Nuhic-Truppe dann sogar in Überzahl, nachdem Murat Aysel wegen einer Schiedsrichterbeleidigung die Rote Karte gesehen hatte. In der 85. Minute belohnte Jan-Patrick Buchheit sein Knopp/Wiesbacher Team für das ewige Anrennen mit dem 1:1. Nach einem Eckball von Dennis Gerlinger köpfte er am langen Pfosten ein.

„Wir hätten eigentlich 5:0, 6:0 gewinnen müssen“, haderte SG-Coach Nuhic am Ende mit den vielen vergebenen Chancen. Am Sonntag steigt das Rückspiel um 15 Uhr in Simmertal.