Am Mittwochabend steigt das erste Relegationsspiel des Aufstiegsrunden-Zweiten der Bezirksliga Westpfalz, SG Knopp/Wiesbach, um den Aufstieg in die Landesliga: Gegner ist um 19 Uhr auf dem Rasenplatz in Wiesbach der VfL Simmertal.

Simmertal, im Landkreis Bad Kreuznach, war Zweiter in der Bezirksliga Nahe. „Gewisse Informationen über die haben wir über andere Mannschaften oder Trainer aus der Ecke schon. Und wir haben genug Qualität und brauchen uns nicht zu verstecken“, sagt Mentor Shabani, spielender Co-Trainer der SG Knopp/Wiesbach. Viel wichtiger sei indes, dass von den zuletzt neun Verletzten wieder einige zurückkommen. Das letzte Saisonspiel hatte die SG deshalb sogar absagen müssen. „Aber wir bekommen eine schlagkräftige Truppe auf den Platz“, verspricht Shabani.