Das war’s dann für diese Saison. Die letzten beiden verbliebenen Teams aus der Region Zweibrücken sind am Mittwochabend im Verbandspokal ausgeschieden. In der vierten Runde war auch für Bezirksligist SG Knopp/Wiesbach gegen Hermersberg Schluss. SG-Trainer Nuhic gewann der Niederlage noch was Gutes ab.

Fußball-Verbandsligist SV Hermersberg setzte sich am Mittwochabend in der vierten Verbandspokalrunde mit 3:1 (0:0) bei der SG Knopp/Wiesbach durch. Der Bezirksliga-Primus hielt vor 350 Zuschauern