„Alle in Orange“ – so hatte das Motto aufseiten der SG Knopp/Wiesbach vor dem Relegationsrückspiel um den Aufstieg in die Landesliga West gegen den VfL Simmertal gelautet. Dazu hatte man intern aufgerufen. Alle Anhänger sollten Trikots oder T-Shirts in orangener Farbe anziehen. Genutzt hat’s nichts: Die SG Knopp/Wiesbach hat den Aufstieg verpasst.

„Es waren sehr viele dabei, die sich entsprechend gekleidet hatten“, erzählte Steffen Martin, Vorstand des SV Wiesbach. Nach dem 1:3 (1:2) am Sonntag im Rückspiel beim