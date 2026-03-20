Am Sonntag soll es im Heimspiel gegen Birkenfeld/Nohfelden/Schwarzenbach endlich klappen. Dafür müssen aber diverse Blockaden gelöst werden.

ZWEIBRÜCKEN. Viermal war es eine klare Angelegenheit zu ihren Ungunsten, zweimal schrammten die Oberliga-Frauen der SG Zweibrücken nur haarscharf am ersten Sieg im Jahr 2026 vorbei. Am Sonntag soll es endlich klappen: Gegen die HSG Birkenfeld/Nohfelden/Schwarzenbach soll ein Heimsieg bejubelt werden (16 Uhr, Westpfalzhalle). Nach der erfolglosen englischen Woche gibt es eine Änderung: „Wir trainieren am Freitag statt am Donnerstag, damit wir eine weitgehend gemeinsame Trainingszeit hinbekommen“, sagt SG-Trainer Rüdiger Lydorf. Der Fokus im Abschlusstraining liegt darauf, sicher zu spielen. „Denn gegen Birkenfeld dürfen wir uns eines ganz sicher nicht erlauben: Das sind technische Fehler“, sagt der Coach.

Dabei hat er auch das Hinspiel im Kopf, das Zweibrücken 21:33 verlor. Weil sich die SG-Frauen technische Fehler leisteten und drei Birkenfelder Schlüsselspielerinnen nicht in den Griff bekamen. Sarah Zinkgraf und ihre Schwester Angelina Meiswinkel trafen je siebenmal, fünfmal netzte Anne Campos ein. Vor allem die beiden Schwestern „dürfen wir nicht richtig ins Spiel kommen lassen“, fordert Lydorf von seiner Defensive.

Es braucht den absoluten Willen

Am Sonntag brauche es auf dem Spielfeld erkennbar den absoluten Willen, das Spiel zu gewinnen, um das siebte Spiel in diesem Jahr mit dem ersten Erfolg abzuschließen. Dazu müssen auch die Chancen deutlich besser verwertet werden. Unter anderem von den Außenpositionen bieten sich immer wieder Gelegenheiten, die viel zu oft ungenutzt bleiben oder gar nicht erst genommen werden. Das mache es dann auch für die Spielzentrale schwieriger, im Eins-gegen-eins Lücken zu finden. „Weil sich die gegnerischen Abwehrreihen entsprechend vorbereiten“, skizziert Lydorf.

Es gelte, die Blockade – auch die im Kopf – zu lösen. „Funktioniert bekanntlich am besten mit Erfolgserlebnissen“, so Lydorf. Die müsse sich sein Team aber selbst bescheren und dürfe es nicht, wie gegen Oberthal, durch hektische zehn Minuten mit hoher Fehlerzahl leichtfertig wegwerfen.