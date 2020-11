Der 41-Jährige, der verdächtigt wird, in Berlin einen 44-Jährigen getötet und Teile der Leiche gegessen zu haben, wurde in Zweibrücken geboren und wuchs in einem Dorf in der Nähe auf. Das bestätigte die Staatsanwaltschaft in Berlin auf Anfrage der RHEINPFALZ.

Der Verdächtige war nach Auskunft des Bürgermeisters aber schon lange nicht mehr in seinem Heimatdorf, das er nach dem Abitur verlassen hatte, um zu studieren. Seit mehreren Jahren arbeitete er als Lehrer in Berlin. Täter und Opfer sollen sich über eine Dating-Plattform verabredet haben. Seit Anfang September wurde der 44-Jährige vermisst, Ende Oktober fanden Spaziergänger Knochenteile in einem Waldstück in Berlin. Dem 41-Jährigen wird Sexualmord aus niederen Beweggründen vorgeworfen.