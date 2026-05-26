Unter dem Vorwurf der Verleumdung und Beleidigung via Facebook hat eine Frau zwei südwestpfälzische SPD-Ratsmitglieder angezeigt. Dabei ist auch von Marlene Dietrich die Rede.

Ist es eine Beleidigung, wenn man eine Frau als „Helene-Fischer-Verschnitt“ und „Blondes Gift“ tituliert? Oder den Begriff „Blondblauer Engel“ für eine Filmemacherin wählt, die vor der Zweibrücker Oberbürgermeisterwahl einen Werbespot für den AfD-Kandidaten produziert hatte? Und zwar angeblich auf eine Art und Weise, „wie es auch Leni Riefenstahl nicht schlimmer hätte machen können“? In dieser Ausdrucksweise sollen sich das Zweibrücker SPD-Stadtratsmitglied Walter Rimbrecht und ein Parteifreund und Gemeinderatsmitglied aus einem Dorf im Zweibrücker Umland auf Facebook über besagte Medienautorin ausgelassen haben. Jetzt möchte die Frau beim Landgericht eine Einstweilige Verfügung erwirken, damit die Facebook-Posts restlos gelöscht und die beiden Sozialdemokraten aufgefordert werden, sich in den sozialen Medien künftig nicht mehr entsprechend zu äußern.

Bei einem Verhandlungstermin am Dienstag vor der 2. Zivilkammer sagte die Klägerin, sie nehme es auch nicht hin, dass bei den Posts die Videofirma ihres Lebensgefährten mit ins Spiel genommen worden sei. Dieses Unternehmen nimmt unter anderem Aufträge von der Verbandsgemeinde Zweibrücken-Land an, um Image-Clips zu produzieren. Mit Blick auf den AfD-Werbefilm sollen Rimbrecht und sein Parteifreund auf Facebook von „Blaufunk“ gesprochen und die Frage erhoben haben, ob der Bürgermeister der Verbandsgemeinde wisse, „wen er sich da ins Boot geholt“ habe.

Verzicht auf freie Meinungsäußerung?

Vor Gericht kamen beide Beklagte einzeln hintereinander an die Reihe. Sowohl Walter Rimbrecht als auch sein Parteifreund lehnten es ab, sich per schriftlicher Erklärung zum Verzicht auf künftige Wortmeldungen im Internet zu verpflichten. Für den Beklagten-Anwalt Gerhard Hussong kommt dies nicht in Frage: „Ich kann meinem Mandanten nicht raten, so eine Erklärung zu unterschreiben, mit der er künftig auf sein Recht auf freie Meinungsäußerung verzichten würde.“ Von diesem Recht sei alles gedeckt, was da im Facebook geschrieben wurde.

Ihren Prozessgegnern warf die Klägerin vor, sie in „Hasskommentaren“ sexistisch verunglimpft, verleumdet und ideologisch in die Nähe des NS-Regimes gerückt zu haben. Zum Beispiel wolle sie sich nicht „als blondblauer Engel bezichtigen“ lassen: „1930 hat Marlene Dietrich in dem Film ,Der Blaue Engel’ eine Hure und Prostituierte gespielt. Damit will ich nichts zu tun haben.“ Zudem fühle sie sich von dem Beklagten aus dem Zweibrücker Umland „pathologisch beobachtet und gestalkt“, was dieser später im Gespräch mit der RHEINPFALZ von sich wies. Sein Anwalt Gerhard Hussong erinnerte vor Gericht daran, dass der Film „Der Blaue Engel“ auf dem Buch „Professor Unrat“ fußt, das bereits 1903 vom später als NS-Gegner bekannten Heinrich Mann geschrieben wurde. „Wenn Sie sich damit diffamiert fühlen, dann ist das Ihre persönliche Meinung.“

Keine gütliche Einigung möglich

Richterin Kerstin Hofmann empfahl den Streitparteien, sich gütlich zu einigen. Doch keiner der Beteiligten sah am Dienstag eine Möglichkeit, wo man sich in der Mitte treffen könnte. Daher muss nun die Kammer Ende Juni eine Entscheidung fällen – in der Frage, ob dem Antrag der Klägerin auf Einstweilige Verfügung gegen die beiden Männer stattgegeben wird oder nicht. Anschließend bleibt den Streitparteien die Möglichkeit, den Rechtsweg weiter zu beschreiten: Das wäre dann in einem Hauptsacheverfahren der Fall, in dem per Beweisaufnahme und Befragung von Zeugen die Angelegenheit um die umstrittenen Facebook-Posts ausführlich verhandelt werden muss.