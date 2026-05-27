Ein 49-Jähriger soll den Notruf missbraucht haben: Eine Bekannte wolle sich aus dem Fenster stürzen. Diese streitet das ab. Der Richter hält den Mann für nicht glaubhaft.

Die Verhandlung gegen einen 49-jährigen Zweibrücken wegen Missbrauchs von Notrufeinrichtungen vorm Zweibrücker Amtsgericht sollte schon vor einigen Wochen stattfinden. Als Richter und Staatsanwaltschaft jedoch nach wenigen Minuten bemerkten, dass der Angeklagte alkoholisiert war, forderten sie ihn zu einem Atemalkoholtest auf. Der ergab knapp 2,6 Promille. Der Richter verschob die Verhandlung, sodass man sich nun im Mai erneut traf. Die erste Frage an den Angeklagten zu Sitzungsbeginn um 9 Uhr lautete: „Haben Sie heute schon was getrunken?“ Und tatsächlich, er hatte sich bereits mit zwei Bier auf den Tag eingestimmt. Das beeinträchtigte ihn augenscheinlich jedoch nicht, er konnte den Ausführungen ohne Schwierigkeiten folgen.

Oberamtsanwältin Gabriele Haas warf dem Mann vor, im März vergangenen Jahres den Notruf missbraucht zu haben, weil er mit der Bekannten Sex haben wollte, sie aber ablehnte. Daraufhin habe er einen Suizidversuch gemeldet, mit dem er der Frau schaden wollte, so die Staatsanwaltschaft. Er habe gesagt, sie wolle sich bei ihm aus dem Fenster des vierten Stocks stürzen.

„Ich bring mich um“

Der Richter wollte zunächst wissen, ob der Angeklagte Drogen und Alkohol konsumiert – und in welchen Mengen. „Na, klar“, antwortete er. Bis vor sechs Jahren habe er Kokain, Amphetamine und Ecstasy genommen. Alkohol trinke er derzeit nur drei Flaschen Bier am Tag, bis vor einigen Wochen habe er noch täglich Wodka und Wein getrunken. Aber er strebe eine Alkoholtherapie an.

Zu den Vorwürfen gab er an, dass die Frau, die im selben Haus wohnt, ihn an diesem Tag in seiner Wohnung aufgesucht und Wein mitgebracht hatte. Sie sei schwere Alkoholikerin, die täglich drei Tetra-Paks Wein trinke. „Das schaff’ noch nicht einmal ich“, sagte er. Sie habe sich dann irgendwann auf die Fensterbank gesetzt und gesagt: „Ich bring mich um.“ Er schildert die Situation: „Das linke Bein hing raus und die linke Arschbacke, da hätte ein Windstoß gereicht.“ Er habe sie dann auf den Boden gezogen, „da hat sie rumgezappelt und geschrien“. Als sie sich nochmal auf die Fensterbank gesetzt habe, habe er die Polizei angerufen und sich im Schlafzimmer hingelegt – „ich war besoffen wie Sau“. Gegenüber den Polizisten habe sie später alles abgestritten.

„Entweder schlafen wir miteinander oder ich rufe die Polizei“

Die Betroffene selbst konnte sich nicht mehr an alles erinnern. Sie habe mitbekommen, dass der Angeklagte die Polizei rief, „aber ich hatte noch nie Selbstmordgedanken“. Als die Polizei kam, sei sie wieder – entgegen der Aussage des Angeklagten – unten in ihrer Wohnung gewesen. Sie habe vorher auch nicht auf der Fensterbank gesessen („do dät ich garned hoch komme“). Und auf eine Sexanfrage habe sie mit „Ja nee“ geantwortet. Er habe dann gesagt: „Entweder schlafen wir miteinander oder ich rufe die Polizei.“ Ihr Freund sagte als Zeuge aus, dass sie ihm erzählt habe, dass der Angeklagte sie anmachte. Und er war sich sicher: „Sie würde sich nie was antun.“

Als Zeuge wurde auch ein Polizist gehört, der nach dem Notruf vor Ort war. Alle Beteiligten seien stark alkoholisiert gewesen. Die Frau habe ihm gegenüber ausgesagt, keine Suizidabsicht zu haben, aber bestätigt, der Angeklagte habe mit ihr Sex haben wollen. Für ihn habe sich das Ganze deshalb so dargestellt, dass der Angeklagte den Weg der Frau in die Psychiatrie forcieren wollte, so der Polizeibeamte. Der Angeklagte sei bei seiner Version geblieben, sie habe sich etwas antun wollen. Auf ihn habe die Frau aber nicht diesen Eindruck gemacht, sagte der Polizist.

Richter: Aussagen nicht glaubwürdig

Der Notruf ging um 17.28 Uhr bei der Polizei ein und wurde aufgezeichnet. Im Hintergrund, so Richter Matthias Heinzelmann, ist zu hören, wie die Frau ruft: „Gar nix wollt ich mache.“ Der Angeklagte hat 17 Einträge im Bundeszentralregister und steht noch in einem laufenden Bewährungsverfahren.

Die Staatsanwaltschaft hielt die Aussagen des Angeklagten für völlig unglaubwürdig. „Wenn ich wegen einer Suizidabsicht die Polizei verständige, lege ich mich hinterher nicht ins Bett“, meinte Haas. Der Angeklagte habe stark unter Alkoholeinfluss gestanden und sich des Missbrauchs von Notrufen schuldig gemacht. Dafür sei eine Freiheitsstrafe zu verhängen, die nicht mehr zur Bewährung ausgesetzt werden könne.

Richter Heinzelmann verurteilte den 49-Jährigen schließlich zu einer Freiheitsstrafe von drei Monaten. Die Frau habe zu keinem Zeitpunkt Selbstmordgedanken geäußert. Seine Aussage, sie beim ersten Mal gerettet zu haben und beim zweiten Mal ins Bett gegangen zu sein, sei unglaubhaft. Der Angeklagte habe die Tat in der Bewährungszeit begangen und sei stark alkoholisiert gewesen. Er erkenne zwar seine Alkoholprobleme und habe schon einige Therapien hinter sich. Sie hätten aber nichts gebracht.