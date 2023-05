Innerhalb weniger Tage wurden in Zweibrücken nun schon drei Diebstähle von Katalysatoren bekannt, die zu älteren Autos vom Typ Ford Focus der Baujahre 2000 bis 2004 gehören. Zuletzt, so die Polizei, wurde zu unbekannter Zeit zwischen 30. April, 16 Uhr, und 2. Mai, 10.20 Uhr, in der Texasstraße zugeschlagen. Dort habe ein Unbekannter an einem 23 Jahre alten silbergrauen Ford Focus, der am Sportgelände parkte, den Katalysator abgeflext und gestohlen. Am Morgen des 2. Mai fehlten an zwei 19 und 20 Jahre alten Focus in der Sauerbruchstraße die Katalysatoren. Die Polizei rät den Besitzern solcher Autos, ihre Fahrzeuge über Nacht möglichst nicht im Freien zu parken.