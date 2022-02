Am Samstag gegen 7.15 Uhr wurden drei Altpapier-Container im Gewerbepark Klinkenthal in Schiffweiler-Heiligenwald angezündet. Laut Polizei gab es dort bereits in den vergangenen Wochen mehrere ungeklärte Container-Brände. Die Polizei nimmt unter Telefon 06821-2030 Hinweise auf den Täter entgegen.