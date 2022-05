Bei der Arbeitslosenselbsthilfe gibt es fein sortiert alles, was in einen Haushalt gehört. Von Geschirr, Besteck, Bettwäsche, Möbeln und Kleingeräten bis hin zu Kleidern, Schuhen, Taschen, Büchern. Alles, was hier verkauft wird, hatte einen Vorbesitzer.

Schon ein Blick durch die breite Fensterfront des Verkaufsraums der Arbeitslosenselbsthilfe verrät: Hier ist alles sauber und aufgeräumt. Gläser stehen akkurat in Regalen, Porzellan ist hübsch dekoriert, Vasen haben ihren festen Platz. „Ich achte sehr darauf, dass der Aufbau der Waren unseren Kunden gefällt. Die Ware muss übersichtlich angeordnet sein und der Service freundlich“, erklärt Gerlinde Kiefer, seit vier Jahren die gute Seele im Verkauf. Sie kenne jedes Stück, das sie habe, sei nicht nur Ansprechpartnerin für den Verkaufsraum, sondern sortiere die Spenden auch eigenhändig ein. „Schön und einladend ist es hier“, sagt denn auch eine Kundin wie zur Bestätigung. Einen großen Wäschekorb hat sie dabei, darin Schüsseln, die ihr zu groß geworden sind und allerlei Deko. Kiefer, gelernte Einzelhandelskauffrau im Ruhestand, nimmt die Waren entgegen und wird einen Platz für sie finden. Dass sie das alles gerne macht, merkt man ihr und dem Laden an.

Vom vorderen Verkaufsraum muss sie kurzerhand in den zweiten, dahin, wo Möbel stehen, Küchen, Betten, Lattenroste, Matratzen, Tische, aber auch Kleider auf Stangen hängen und Schuhe in Regalen auf neue Besitzer warten. Eine Familie aus der Ukraine will sich das Nötigste aussuchen und braucht Hilfe. Ein kleiner Raum, vornehmlich gefüllt mit Büchern, schließt sich an den großen Verkaufsraum an. „Wir haben nicht unbegrenzt Platz, aber so, wie die Sachen reinkommen, gehen sie auch wieder raus.“ Spenden werden in Kartons gebracht oder bei Bedarf, sofern es sich um größere Stücke handelt, auch abgeholt. Alles soll einem neuen Zweck, einer neuen Verwendung zugeführt werden.

Nicht nur sozial Schwache als Kunden

„Wenn jemand Sachen bringt, dann schaue ich die gleich durch, um zu sehen, ob wir das auch gebrauchen können. Schrott nehmen wir nicht“, betont Kiefer. Teils verkleinerten sich die Leute und wollten noch Brauchbares loswerden, teils wollten sich die Jungen vom Hausstand der Alten trennen, nennt Kiefer Gründe, warum jemand bei der Arbeitslosenhilfe vorfährt. Neben Haushaltswaren finden sich auch Platten, CDs und DVDs im Regal, und an den Wänden hängen Bilder.

Kunden gehen ein und aus, schauen sich um. Kiefer: „Wir haben immer gut Betrieb, jeder ist willkommen“. Sie freue sich, dass es den Leuten im Laden so gut gefalle und sie das zurückgemeldet bekomme. Man habe „alle Arten von Kunden, nicht nur sozial Schwache, wie sich die Leute das vielleicht vorstellen“, sagt Kiefer. Preise sucht man an den Gegenständen vergeblich, die seien „Verhandlungsbasis“. Aber günstig einkaufen geht allemal, je nach Zustand sind etwa Kleidungsstücke schon für zwei bis vier Euro zu haben. „Die Kunden finden hier oft tolle Sachen und sind ganz aus dem Häuschen. Man sollte wirklich nichts wegwerfen“, ist Kiefer froh, einen Beitrag gegen Verschwendung zu leisten.

Info

Verein Arbeitslosenselbsthilfe, Luitpoldstraße 6, Zweibrücken, Telefon 06332/18884; geöffnet montags und donnerstags von 8 bis 16 Uhr.