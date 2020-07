„Die ware seid Johre schunn nimmi in Zweebrigge geween un hann sich gefreid, wass sich alles Scheenes do geduun had. Awwer wie se vezehld hann, wass mol in de Poschdschdross war, wie se do gewohnd hann, do hann ich doch geschdaund!“ Eigentlich habe sie gemeint, sie kenne alles – und dann war doch vom „Schmalen Handtuch“ die Rede, einer beliebten Nachkriegskneipe. Gleich nebenan war der Laden von Sport Franck, bevor der Sohn Max-Ludwig zusammen mit seinem Freund Walter Meyer (vom Fotogeschäft) in der Maxstraße einen größeren Laden für beide Firmen aufbaute. Natürlich erinnern sich die älteren Einheimischen an die vertrauten Firmennamen: „De Fisch-Claus“ neben dem später weithin geschätzten Schuhhaus Rösler mit seiner Trachtenbekleidung. Natürlich wurde beim „Erinnerungsspaziergang“ nicht die Ecke des Bekleidungshauses Stoffel vergessen.

Klar, dass jeder gleich an die „Matroseanziechelscher“ des Hauses denkt, die man heute noch auf manch altem Foto sieht. „Gummo do, de Oba als Buusche!“ Nicht bei jedem sind diese Kinderbilder beliebt. Für andere Szenen aus der Poststraße braucht es keinen Papierabzug: „Ich sieh heid noch de Friseer Scholler an seiner Ladedier schdehn!“ Viele würden sofort zustimmen.

Vom Internet keine Rede

Natürlich kann man noch etwas mit dem Namen Bietz anfangen – zumindest wenn man etwas älter ist. Dann weiß man noch, dass es in dieser Straße einst den Taxi-Betrieb von August Kreuzmaier gegeben hat und sah dessen Fahrzeuge, wenn sie in die schmale Gasse zum Hallplatz einbogen. „Do had sich jo werglich viel geännerd!“ Natürlich kann man sich noch an die Brezeln „vum Ruffing“ und die Backwaren „vum Wilden“ erinnern – in nächster Nähe gleich zwei Bäckereien. Das war bei den Gaststätten auf dem Weg zum Bahnhof nicht anders: „De griene Baam“, wo Willi Keller seine Gäste empfing, und nebenan die Gaststätte Gabrinus: Beide Lokale waren bei Vereinen für deren Sitzungen beliebt, aber auch für die damals noch zahlreichen Skatabende. Gleich gegenüber dann Paula Sebald mit ihrem „Café Löhle“. Wie oft wurde von den Gästen beim Eintreten gefragt, meistens galt die Frage dem Hausherrn Philipp Sebald: „Wo simmer, unne odder owwe!“ Auf beiden Etagen gab es Räume für große und kleine Treffen: Ob Verkehrsverein oder Historiker, Schachclub oder Werbegemeinschaft, mit Diavorführung oder was auch immer – „im Lelle“ war stets was los. Dazu kam ja noch der traditionelle Hotelbetrieb, den Frau Sebald mit strenger Hand führte. „Wann enner ned pinktlich komm is, hadderse misse rausklingele un do hadse gescholl!“, wurde berichtet.

Legendäre Brühwürste

Ein paar Schritte weiter gab es „Hennemänncher“, wie die hungrigen Gäste in der Stehhalle Hennemann die beliebten Brühwürste nannten. Vor allem für die Busbenutzer, die gelben Postbusse fuhren damals alle in der Luitpoldstraße ab, war dieser Treff eine geschätzte Adresse: Da machte das Warten auf den Bus Spaß! Damals war noch die Filiale der Landeszentralbank in dieser Straße: Da wurden die Bankunterlagen für die verschiedene Institute noch beschrieben und Überweisungen ausgetauscht – da war noch längst nicht von einem möglichen Internet die Rede.

Die Maschinenfabrik Pallmann war zu jener Zeit noch am Hallplatz und davor das Möbelhaus Fuchs. Haben wir schon an das Tanzcafé Astoria erinnert, an Schreibers Lebensmittelgeschäft, an „de Gemiese-Schdrauss“ und, und, und. Das sei ja fast wie ein Dorf gewesen, sagte die erstaunte Dame mit Blick auf ihre Erinnerung – mit einer Nachbarschaft, in der das Nötigste vorhanden war.