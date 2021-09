Im saarländischen Kirkel-Neuhäusel (Saarpfalz-Kreis) hat eine 85-jährige Autofahrerin am Donnerstag, 23. September, die Gänge ihres Fahrzeugs verwechselt und fuhr versehentlich in die falsche Richtung. Wie die Polizei bestätigt, kam es dabei nicht nur zu einem Unfall mit zwei Leichtverletzten, sondern auch zu Schäden an insgesamt fünf Autos. Feuerwehr und Rettungsdienste waren im Einsatz.