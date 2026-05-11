Bei einem Brand in einem Seniorenheim in der Neunkircher Innenstadt sind am Sonntagabend mindestens acht Personen verletzt worden. Das Heim in der Ringstraße, rund vier Autominuten vom Saarpark-Center entfernt, musste evakuiert worden. Während sie die Heimbewohner in Sicherheit wollten, haben sich drei Mitarbeiter sowie vier Polizisten und ein Feuerwehrmann Verletzungen zugezogen, berichtet Feuerwehrsprecher Christopher Benkert. Sie wurden ins Krankenhaus gebracht. Alle Bewohner seien unverletzt geblieben. Die Feuerwehrleute hätten die Flammen schnell unter Kontrolle bringen können. Wegen der Brandschäden und des Qualms mussten 15 Bewohner in anderen Einrichtungen untergebracht werden. Das Feuer war laut Benkert in einem Patientenzimmer ausgebrochen; ein Brandmelder habe gegen 17.40 Uhr ausgelöst und die Feuerwehr alarmiert. Teilweise seien rund 60 Feuerwehrleute mehr als drei Stunden im Einsatz gewesen. Um zu verhindern, dass sich der Brandrauch weiter über dem Gelände und im Heim verteilen konnte, hängten die Einsatzkräfte einen schweren, feuerfesten Vorhang – Rauchverschluss genannt – auf, der den Qualm zurückhält. Die Ursache des Brandes sei noch unklar. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.