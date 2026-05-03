Asina Wagner leitet seit November 2025 das Awo-Seniorenhaus am Rosengarten mit fast 150 Betten. Was ihr wichtig ist und was sie sich wünschen würde.

Für Asina Wagner ist ein Heim „ein Ort, wo Menschen arbeiten und wo Menschen leben. Das muss man zusammenführen, und das muss am Ende passen“, sagt die neue Leiterin des Awo-Seniorenhauses in der Saarlandstraße. Jeder Bewohner bringe seine eigene Geschichte mit, ein ganzes Leben. Neben guter Pflege seien „Empathie und Menschlichkeit“ gefragt.

Die 35-Jährige kennt das Awo-Seniorenhaus bereits, denn sie war bislang Pflegedienstleiterin in der Einrichtung. Seit November 2025 hat sie nun die Einrichtungsleitung. Im Awo-Bezirksverband ist die zweifache Mutter seit Dezember 2023 beschäftigt. Von 2007 bis 2010 zur Altenpflegerin ausgebildet, arbeitete sie zunächst als Fachkraft, dann als stellvertretende Wohnbereichsleitung, stellvertretende Pflegedienstleitung und Pflegedienstleitung.

Ihr außergewöhnlicher Vorname hat schon für Verwirrung gesorgt

Auf ihren außergewöhnlichen Vornamen angesprochen meint sie nur, der habe öfter für Verwirrung gesorgt, und häufig habe man sie gefragt, woher sie komme, oder habe sie „Anita“ statt „Asina“ genannt. Wagner: „Der Name kommt aus einem Buch, das meine Mutter im Urlaub gelesen hat. So wollte sie dann ihr nächstes Kind nennen.“ Wagner stammt aus dem Kreis Kaiserslautern und wohnt heute in Münchweiler an der Rodalb.

Das Awo-Seniorenhaus sieht Wagner „gut aufgestellt“; passende Strukturen sorgten dafür, dass die Mitarbeiter auch blieben. Ein Problem, Fachkräfte zu finden, habe jede Einrichtung. Das Haus bilde auch aus, so Wagner: Für das Schuljahr 2026/27 seien 20 Auszubildende zur Pflegefachfrau/zum Pflegefachmann und fünf Auszubildende im Helferbereich angemeldet.

146 Betten und 175 Mitarbeiter

146 Betten und 175 Mitarbeiter hat das Awo-Seniorenhaus laut Wagner, „wenn man alle mitzählt, zum Beispiel auch die Küche und das Essen auf Rädern“. Mitarbeiter, Bewohner und Angehörige seien zufrieden und äußerten sich „durchweg positiv“, sagt Wagner. Gelobt werde auch die „gute Atmosphäre im Haus“. Wagner: „Es gibt immer Luft nach oben, aber wir sind in Zweibrücken sehr gut angegliedert und haben einen guten Ruf.“

„Senioren in einer Einrichtung brauchen auch Kontakt zur Außenwelt“, betont Wagner. Deshalb gebe es Projekte und Aktionen wie jetzt am Muttertag, zu denen nicht nur Angehörige eingeladen sind, sondern jeder, der kommen möchte. Zur Öffnung nach außen trage auch das Café mit Terrasse bei, das gerne besucht werde; geöffnet ist es donnerstags bis sonntags jeweils von 14 bis 17 Uhr. „Mehr Tage kriegen wir aktuell nicht umgesetzt“, bedauert Wagner.

Derzeit habe das Haus rund 25 ehrenamtliche Mitarbeiter, sagt Wagner, darunter „viele Angehörige von Bewohnern, die teilweise verstorben sind, sich aber so mit dem Haus verbunden fühlen, dass sie bleiben und unterstützen wollen“. Weitere seien willkommen: „Wir sind für jeden ehrenamtlichen Mitarbeiter dankbar.“

„Wir sind immer da, egal, was passiert“

Generell wünsche sie sich, so Wagner, „dass alle ein bisschen mehr Anerkennung und Wertschätzung für die Pflegeberufe mitbringen. Wir sind immer da, egal, was passiert.“ Im Heim begleite das Team „die Menschen im Leben und im Tod“. Das könne herausfordernd sein. Deshalb habe sie für ihre Mitarbeiter immer ein offenes Ohr.

Asina Wagner folgte als Einrichtungsleitung Eric Graetz, der im vergangenen Jahr nach nur wenigen Monaten das Haus verließ. Graetz war Thomas Diehl gefolgt, der die Einrichtung seit dem 1. Juni 2023 geleitet hatte. Zuvor hatte Andrea Schantz acht Jahre lang die Einrichtungsleitung im Awo-Seniorenhaus am Rosengarten.

Sozialstation hat auch einen neuen Leiter

Neu bei der Awo in Zweibrücken ist auch Jan Klein. Der 28-Jährige ist nicht im Heim beschäftigt, sondern leitet seit 1. April den ambulanten Pflegedienst, die Sozialstation der Awo. Diese befindet sich ebenfalls im Haus an der Saarlandstraße. Klein: „Wir sind ein Team aus insgesamt zehn Leuten aus Pflege und Hauswirtschaft und versorgen die Leute zuhause, sodass sie möglichst lange daheim bleiben können.“ Klein ist ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger und stammt aus St. Ingbert.

Kontakt

Wer Interesse an einer ehrenamtlichen Mitarbeit im Awo-Seniorenhaus hat, kann sich bei der Einrichtungsleitung melden unter E-Mail asina.wagner@awo-pfalz.de.



Die Sozialstation der Awo Zweibrücken ist erreichbar unter E-Mail jan.klein@awo-pfalz.de.

